近日，在中国（北京）国际信息通信展览会上，华为无线产品线总裁杨超斌发布了 Massive MIMO 创新产品 MetaAAU。MetaAAU 引入超大规模天线阵列技术，通过算法、架构，软硬件融合创新，实现性能和节能双提升，开启 Massive MIMO 新方向。

追求更低的比特成本和比特能耗是 Massive MIMO 持续创新的动力

5G 商用以来，中频大带宽配合 Massive MIMO 技术实现了 5G 初心，为消费者带来 10 倍体验提升。5G 杀手级体验改变着消费者习惯；一方面，消费者更多地使用移动网络接入互联网，移动网络流量呈指数上涨，预计 2030 年移动网络将承载超过一半互联网流量；另一方面，随着短视频，直播带货等业务普及，农村数字经济发展，农村网络流量快速增长，农村移动网络流量增速高于城市流量增速。

杨超斌表示：“中频大带宽配合 Massive MIMO 技术，能够有效提升小区容量，应对流量增长，降低网络比特成本，这是中国建设最好的 5G 网络的基础。“ 中频段覆盖能力弱于低频段，提升基站覆盖的传统方案是增大射频发射功率，但这仅能提升下行覆盖，无法突破上行覆盖限制；增大发射功率也会导致模块能耗增加，与绿色节能目标矛盾。

如何提升覆盖做大容量持续降低网络比特成本，同时降低比特能耗，是 Massive MIMO 持续创新的动力。

MetaAAU 引入超大规模天线阵列技术，软硬结合，兼顾网络性能和绿色节能

AAU 天线阵列规模越大，信道波束越窄，信道能量越聚焦，覆盖距离越远。MetaAAU 引入超大规模天线阵列，不增加发射功率同时提升上下行覆盖。杨超斌表示：“超大规模天线阵列是提升覆盖和降低能耗的重要创新方向，MetaAAU 通过新架构，新算法融合创新，实现网络性能和绿色节能双提升，助力运营商建设优质绿色 5G 网络。“

MetaAAU 引入新架构，天线阵列规模翻倍，上行覆盖和下行覆盖同时提升；不增加发射功率，提升边缘用户体验。同时，自适应高分辨波束赋形算法 AHR Turbo，让业务信道波束更精准地指向用户；自适应波束寻优，智能适配用户无线信道变化，提升空口资源利用效率；高分辨波束域降噪，提升多用户配对效率。AHR Turbo 让 MetaAAU 做到 “对得准”、“跟得快”、“配对好”，大幅提升用户体验和小区容量。

测试表明，相比传统方案 MetaAAU 可以同时提升小区 30% 上行覆盖和 30% 下行覆盖，边缘用户平均体验可提升 25%。在小区边缘覆盖指标不变的情况下，基站可配置更低的发射功率，从而降低基站能耗，相比传统 AAU，能耗降低约 30%。

杨超斌在演讲的最后强调道：“华为创新脚步不会停止，不断创新，夯实连续覆盖的宽管道基础网络；同时面向未来 5.5G，在大上行，大连接，精准定位等方面不断演进，提升网络能力，为中国 5G 持续领先贡献力量。”