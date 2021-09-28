在华为全联接 2021 上，华为启动 “开源雨林” 计划，吸纳更多开源生态伙伴加入，帮助更多企业更好的使用开源、贡献开源，共建生机勃勃的开源生态体系，共赢数字化未来。

“开源雨林” 计划是一次全新的尝试，它将从开源通识、开源使用、开源贡献三大方面构建开源课程体系，帮助企业快速理解开源理念，掌握实战方法。同时，华为也将发挥自身技术优势与经验优势，在团队、机制、项目三方面提供咨询服务，协助企业构建开源能力中心，逐步提升全行业开源技术水平，推动我国从开源使用大国向开源贡献大国迈进，进而助力全球开源业态的发展。

目前，“开源雨林” 计划已经在金融行业完成试点，帮助浦发银行实现了开源能力的提升。在金融行业亟需数字化转型的当下，华为携手浦发银行，围绕开源使用风险治理结成联创项目，提出树立开源价值观、确立方法论和落地实践三步走战略。最终，浦发银行率先在金融业实行开源管理，步入企业数字化发展快车道。

如今，开源生态已经成为全球数字科技创新的关键所在。随着 “开源雨林” 计划在金融行业的落地，将逐步在各行业展开，国内开源生态也将迎来全新的发展机遇。未来，华为也将秉承开放、共创、繁荣、共赢的开源理念，与开源生态中的伙伴们并肩携手，共同构建枝繁叶茂的 “开源雨林” 生态体系，吸引和帮助越来越多的企业融入开源生态，助力企业和开源业态蓬勃发展，合作共赢数字化时代。