近日，上海天壤智能科技完成了数千万元人民币战略融资，银杏谷资本、善金基金参与了此次投资。

天壤团队表示本轮融资将主要用于巩固护城河，继续加大天壤在复杂系统智能决策领域的研发投入。同时，瞄准数字化赛道，以通用智能平台为核心，为数字化转型提供大智力。

天壤成立于 2016 年，是一家专注于复杂系统智能研究的创新企业，致力于运用人工智能自研技术，结合对行业的深刻理解，解决复杂系统的分析和决策问题。

2018 年，天壤 AI 围棋仅用 AlphaGo 1% 的计算资源战胜了世界冠军朴廷桓，随后推出针对 AI 能力规模化生产和弹性管理的服务平台-天壤 AI 云，实现以最小成本、最快速度赋能业务场景，让智能像水电煤一样便捷。

在城市数字化领域，天壤作为核心设计与研发单位，亲历了杭州从 “数字治堵” 到 “数字治城”，再到 “数字治疫” 的全过程，见证了第一个以中枢系统为支撑的城市大脑总体架构的设计、研发与落地实践。并助力上海城运系统（“一网统管”）1.0 的上线运行，实现 “一屏观天下、一网管全城” 的超大型城市治理模式。同时从全局视角提出以数据为核心的系统性解决方案，助力南昌成为中国首个从 “限行” 到 “不限行” 的标杆城市。

在企业数字化领域，天壤助力百余家企业实现业务流程线上化和智能化。在金融行业，天壤深度激活消费者活跃程度、提升消费者粘性，为金融机构带来 MAU (月活跃用户) 和 AUM (资产管理规模) 双项提升。在保险和海关行业，天壤赋能企业构建知识图谱、问答合集及数十万商品的预归类查询系统，帮助企业大幅提升运作效率。

天壤团队主要成员来自世界各大高校和科技公司。创始人、首席执行官薛贵荣博士是国家科技部云计算专家组成员，曾担任上海交通大学计算机系副教授，研究方向包括信息检索、大数据、迁移学习和强化学习等。其在广告推荐算法的研究成果，被全球顶级科技期刊《MIT 科技评论》报道，引领的算法趋势影响至今。走出学术圈后，薛贵荣曾担任阿里云研究员、阿里妈妈首席数据科学家，此后创立天壤。

基于迁移学习和深度强化学习，天壤团队将各类数据和算法工具得到最大效用。运用人工智能自研技术及深刻的行业洞察，聚焦于解决复杂系统的智能决策问题，广泛应用于各个领域，解决行业的实际问题。

目前，天壤产品与解决方案已落地上海、杭州、南昌等城市，服务于城市运行、交通治理、金融保险、商业零售、海关、教育等多个领域。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。