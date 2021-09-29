9 月 29 日，全球产业区块链峰会在深圳召开。会上，蚂蚁集团联合中国信息通信研究院正式启动区块链一体机国际标准，围绕一体机硬件以及软件技术、架构层次、安全要求等作出规范，填补了区块链一体机国际标准的空白。全球最大非营利性专业技术组织 IEEE 官网信息显示，这一标准已经由蚂蚁集团完成立项。

近年来，区块链应用场景不断拓展，跨企业协作间的隐私问题、高并发性能问题、数据安全问题都对技术提出了更高要求。区块链一体机集多种软硬件技术为一身，成为构建可信产业网络重要的基础设备。

但是受限于技术要求和产品封装能力，市面上 “长相” 类似的一体机在系统性能和安全性上却不尽相同，企业难以针对自身的业务需求进行准确匹配。“不同的硬件设备有不同等级的安全能力和系统性能。” 蚂蚁集团智能科技事业群区块链平台技术总监闫莺指出，有了标准，一体机市场就有了规范发展的 ‘标尺’，企业也更加清楚什么样的产品最适合自己。

区块链最大的特点是 “跨机构、跨区域协作”，在保证数据安全、保证信息不泄露的前提下完成协作，是区块链产业互联的基本前提。因此，隐私计算一直被看作是区块链一体机的标准配置。

中国信通院云计算与大数据研究所大数据与区块链部副主任闫树表示，融合软硬件技术的一体机可以同时解决区块链和隐私计算关于定制硬件的技术诉求，比如可信执行环境或者各类密码算法的加速，通过提供统一的底层基础能力，实现数据隐私处理和可信流转，助力产业解决方案有效落地。

闫莺表示，随着区块链技术的应用部署和普及，融合现有软硬件技术形成一体化的技术解决方案将成为必然的技术和业务趋势。

去年 7 月份，蚂蚁链推出自研软硬件一体机，基于 300 多项软硬件专利，可以节省 90% 以上的区块链部署时间，让 “上链像上网一样简单”。

在蚂蚁链一体机内部，区块链密码卡、安全计算硬件和网络共识加速器构成了核心 “三大件”，其中自研密码卡获得国家最高安全等级产品认证，安全计算硬件通过国家 CFCA 认证，能够在多种应用环境中确保密钥使用的安全性。据了解，蚂蚁链一体机已经在政务、航运、工程、溯源等领域投入商用。