Bose 今天在国内正式推出全新 QuietComfort 45 消噪耳机。新品新增了通透模式，一键清晰感知周遭；具有更好的通话拾音效果，以及长达 24 小时单次充电使用时长。Bose QuietComfort 45 消噪耳机延续了前代产品的音质表现、全天佩戴的舒适稳固、极简操作控制以及稳定的蓝牙连接，在外观升级的同时，保持了 QC 系列耳机颇具辨识度的经典设计。

全新 Bose QuietComfort 45 消噪耳机基于前代 QC 耳机的外形设计，保留了高辨识度的经典设计元素，也延续了使 QC 耳机得以全天候佩戴的舒适与稳固。产品采用全新无褶皱的柔软材料，组件之间的间隙也被平滑的过渡取代；经久耐用、重量轻、可折叠存放在随附的耳机盒中。 QuietComfort 45 消噪耳机采用哑光质感设计，提供黑色、雾白两种经典配色选择。QuietComfort 45 消噪耳机将与 Bose 消噪耳塞和 Bose 700 无线消噪耳机一同加入 Bose 消噪系列产品中。

Bose QuietComfort 45 消噪耳机仅包含两种模式设置，均通过全新消噪系统和电子组件完成。在消噪模式下，内外置麦克风结合特有电子芯片可以感应、评估并针对更多在通勤，办公环境和咖啡馆中常见的中频噪声发出相反声音信号。据介绍，Bose 消噪技术让噪音在毫秒内 “刷” 地一声消失不见，享受音乐、播客、电影时，“有如现场般清晰、细腻，没有打扰”。在通透模式下，无需摘下耳机，周围声音即可 “快速、自然、清晰入耳”。

通话时，电话另一端也能同样享受 QC45 消噪耳机带来的宁静。一个产生波束成形信号的麦克风阵列（A beam-form array）拾取用户声音，另一产生抑制信号的麦克风阵列（A rejection-array）则减弱并阻隔周围干扰声音，比如咖啡机的研磨声或狗吠声等，让朋友、家人和同事可以清楚听到谈话内容，让线上会议更高效、视频聊天更愉快，语音导航和智能家居控制也更加精确。

全新 Bose QuietComfort 45 消噪耳机右耳罩上的四个按键分别用于控制音量、开关机和蓝牙配对，其中多功能按键用于接打电话、播放/暂停音乐和启动 VPA 个人语音助理。左耳罩上的按键用于切换消噪模式和通话时的麦克风静音。用户还可以通过 Bose 音乐 app 实现包括与 iOS 和 Android 系统多设备连接在内的更多操作。

续航方面，Bose QuietComfort 45 消噪耳机最多可使用 24 小时，官方称可满足超长飞行旅途、20 余次不间断电话会议或是通宵学习的需要。新品采用 USB-C 充电接口，用时两小时充至满电，快速充电 15 分钟可获得三小时使用时间。

全新 Bose QuietComfort 45 消噪耳机售价人民币 2299 元，于 9 月 29 日起，在 Bose 官方门店、官方线上平台以及 Bose 授权经销商门店同步发售。