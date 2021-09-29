上海念通智能科技有限公司（简称 “念通智能”）近期完成了千万级 Pre-A 轮融资，由六禾创投领投，一栗万维跟投。本轮融资主要用于加快公司脑机接口产品的研发和临床注册工作，尽快实现脑机接口技术的产品落地，推动脑科学研究的快速发展。

念通智能于 2016 年孵化于上海交通大学，是一家专业从事脑电及相关技术研发的高新技术企业。公司依托上海交通大学十余年的技术积累和经验储备，集科研、开发、生产、销售、技术服务于一体，致力于脑电、肌电、近红外、电刺激等技术相关产品的研发和产业化应用，为脑科学、康复医学、神经诊断、人因工程等行业领域提供专业的技术解决方案。

该公司与上海交通大学、复旦大学附属华山医院开展深入合作，面向脑卒中患者研发了 eCon-Hand 脑控外骨骼康复训练系统。

eCon-Hand 由脑电头盔和外骨骼机械手组成，脑电头盔负责脑电波采集和实时解码，外骨骼机械手则根据脑电指令辅助患者的患侧手进行抓握或伸展训练。eCon-Hand 康复系统采用穿戴式设计，佩戴舒适、操作简单。在系统的辅助下，患者即可通过自己的脑电波控制患侧肢体进行主动康复训练。

根据 Hebbian 神经理论，中枢神经兴奋与外部刺激的反复匹配可以增强神经元的突触传递能效，进而促进中风患者的脑功能重塑。大量的 RCT 研究表明，eCon-Hand 用于慢性期脑卒中患者的手功能康复训练，可以有效提升患者的恢复效果。本轮融资将主要用于 eCon-Hand 康复训练系统的产品注册和市场推广，以及后续产品的迭代和升级。

脑机接口技术是全球脑科学研究领域的重点研究方向之一，在神经康复、神经管理、人因工程、脑疾病诊断等领域有着非常重要的应用价值。在刚刚发布的《科技创新 2030-脑科学与类脑研究》重大项目指南中，脑机接口技术赫然在列，这一研究计划将总计投入 31.48 亿元用于前沿技术探索和科研成果落地。

接下来，念通智能将持续深耕脑机接口领域，不断开发新的脑机接口产品，为广大消费者提供先进的技术和产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。