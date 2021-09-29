近日，纳米孔基因测序企业今是科技宣布完成超亿元 B 轮融资。本轮融资由华创资本领投，红杉中国、国药资本、荣安创投、惠远资本、取势成长基金，以及老股东苇渡资本、达润资本跟投，取势资本担任独家财务顾问，资金将用于纳米孔基因测序仪的研发和商业化。

今是科技致力于让基因测序成为精准医疗的常规手段，公司基于 “边测序边合成” 技术路线研发的纳米孔测序仪，解决了基因测序成本高、效率低，数据质量不佳的痛点，可实现 “几小时、几百元” 进行人类全基因组测序的目标，有望推动纳米孔测序仪在临床广泛应用。

此前，今是科技已经完成了凯风创投独投的天使轮融资，以及苇渡资本领投的 A 轮融资。

今是科技 CEO 苏云鹏表示：“随着纳米孔测序应用场景越发明确，想象空间越来越大，资本和产业界对该赛道的关注度日益提升。近日，牛津纳米孔申请上市，行业更是进一步火热。今是科技突破了主要技术障碍，拥有纳米孔测序仪完全自主知识产权，掌握芯片超大规模集成技术，成本极具竞争力。在此情况下，投资方自然对以今是科技为代表的纳米孔测序企业青睐有加。”

华创资本合伙人卢汉杰表示：“华创资本非常看好今是科技在纳米孔测序仪生化、系统、芯片、专利和知识产权等领域的积累，期待低成本、长读长国产测序仪未来的发展空间。同时也希望纳米孔测序能够继续在个性化治疗、基因组及多组学、疾病早筛及监测等领域做出底层贡献，帮助医疗行业、以及其他各行各业探索更多未知的应用。”

红杉资本中国基金陈轩泽博士表示：“受限于读长短、建库复杂等缺陷，NGS 应用空间受到一定的局限，需要一种新的测序方法进一步释放市场机会。未来低成本、长读长，小型化的高通量测序技术是趋势之一，今是科技的技术路径是有比较明显的区分度和潜在的技术领先性。公司有望通过改造酶、纳米孔一些独特的方法学，进一步解决现有纳米孔测序准确率低、通量低、单位成本高等痛点，有望进一步开拓现有市场。”

国药资本合伙人邹敏表示：“基因组学是追本溯源的学科，近些年下游应用更是发展迅猛。今是科技在上游测序设备实现突破，研发的新一代纳米孔测序技术，突破了传统测序技术在科研和临床等领域的应用局限。我们期待团队在商业化阶段获得更大的成果。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。