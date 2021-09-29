日前，IDC 全球移动设备研究副总裁 Ryan Reith 针对全球智能终端市场的行业现状、增速预测等热议话题进行了详细解读。疫情下的供应链厂商发展走向、居家办公等应用场景兴起对智能终端市场产生哪些新变化，对后续格局产生哪些新影响，谜底将逐一揭晓。

IC 短缺和不断上升的物流成本可能会迫使价格上涨，PC 需求仍然非常高，渠道库存较低。

驱动 IC 的供应问题一直是笔记本电脑和 PC 的最大瓶颈，叠加不断上升的物流成本（空运、海运、陆运），可能会迫使价格上涨，并将成本最终转嫁给消费者。其他需要关注的领域包括电源管理 (PMIC)，音频以及 WLAN 的 IC 短缺。

在需求端，PC 的订单仍然非常高，发达地区的库存约为 1-3 周，而正常情况下为 6-8 周。鉴于渠道库存水平较低，IDC 认为教育、商业和消费领域对 PC 的需求仍将保持强劲。

2021 年 PC 出货量接近 2010/2011 年的峰值水平，IDC 预计这种状态将持续

IDC 预计 2021 年的 PC 出货量约为 3.4 亿台。这接近于 2010 年和 2011 年出货量超过 3.5 亿台的峰值。展望未来，IDC 预计到 2025 年的年度出货量将大致持平，尽管绝对数量仍然很高，但增长幅度较小。

因多年下滑以及更新周期延长而被抑制的需求，2021 年智能手机出货量将同比增长 7.4%；平均售价下降和供应端推动将推动 5G 手机的增长。

IDC 预计 2021 年智能手机出货量将同比增长 7.4%，到 2025 年将保持在低个位数增长并恢复到疫情之前的水平。智能手机销量的反弹速度比经济复苏所暗示的要快得多，因为无论消费者身在何处，手机仍然是他们的首选设备。

关于 5G 手机渗透率，由于平均单价下降和供应端的推动（例如已经布局的投资、分销商不愿承担 4G 库存等）将使消费者转向 5G 机型，IDC 预计到 2022 年 5G 手机将占总出货量的一半以上。

可穿戴设备的出货量将从 2020 年的 4.5 亿台增长到 2025 年的近 8 亿台；苹果将继续主导智能手表领域。

对于耳戴式设备或 “智能耳机”，IDC 预计出货量将从 2020 年的 2.65 亿台强劲增长到 2025 年的 5.04 亿台（复合年增长率为 13.7%）。这是由低端细分市场的强劲增长推动的，因为更便宜的产品尤其在亚洲获得了更多的青睐。

对于智能手表，IDC 预计出货量将从 2020 年的 1.06 亿块增长到 2025 年的近 2 亿块。值得注意的是，我们认为苹果将继续主导这一领域，不仅因为新品 Watch 7，更重要的是苹果对于其他旧型号产品的定价策略。