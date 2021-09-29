近日，3D 机器视觉创业公司图漾科技宣布完成 B2 轮融资，由顺为资本领投，老股东磐霖资本和德宁资本跟投。这是图漾科技于上半年完成绿的谐波领投、老股东磐霖资本和民铢投资跟投的 B1 轮融资之后，今年完成的第二轮融资。本轮融资主要用于扩大业务规模，提升全球市场份额。

3D 机器视觉作为工业人工智能的核心技术单元之一，近年来产业化进展迅速，已经在多个行业实现了较高的渗透率，整个产业链的规模快速扩大，大规模普及化的基础已经非常扎实，今年的行业增速预计将达到去年的 1-2 倍以上。图漾科技的创始人和 CEO 费浙平表示：“感谢顺为资本和老投资人们的集体信任及支持，图漾在 3D 机器视觉这个新兴市场上已经拥有了面向全球客户的良好产品布局和市场覆盖，今年国内和国外两个市场的增长都非常强劲。后续我们将持续加快产品线的扩展和提升全球客户服务能力，在技术研发和应用拓展两方面都做到全球领先。”

图漾科技目前已经拥有双目结构光和 TOF 两大技术平台，量产了 FM、FM-IX、FS、PM 和 TM 共五个产品系列，从高性能到低成本，为客户提供了丰富的选择。从今年初完成 B1 轮融资后，公司的新产品推出节奏明显加快，上半年已经发布两款新产品，下半年还将发布另外两款全新产品。完整的产品矩阵有助于为不同的行业客户带来极致性价比的产品和服务。

顺为资本副总裁黄豪表示：“随着工业自动化和智能化的持续推进，3D 机器视觉将在工业、物流和商业等多个领域遍地开花，图漾长期专注于 3D 机器视觉核心技术，有望成为全产品系列的领军企业。”

磐霖资本创始主管合伙人李宇辉表示：“持续坚定地支持那些以自主研发产品服务去助力中国传统产业实现自动化、数字化、智能化改造升级的科创企业，是磐霖在数据智能领域的投资思路，图漾科技正是这一思路的典型代表。很高兴陪伴图漾科技快速成长，成为具备中国机器视觉领域领军潜质的企业，其业绩在过去 1 年实现了爆发式增长，技术领先性得验证，在此过程中，创始人团队的成长也是超预期的。这是磐霖第 3 次大比例加码图漾科技，希望图漾乘势实现更大突破，为中国产业升级做出更多贡献。”

德宁资本创始合伙人何建文表示：“我们在 2016 年很早期就投资了图漾，一路陪伴发展，见证了公司的发展和行业的兴起，随着技术和市场的进一步成熟，我们坚定看好图漾将成为国内乃至全球机器视觉领域具有核心技术和市场地位的领先企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。