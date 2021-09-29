近日，始途科技（杭州）有限公司 SATOR TECH 获得顺为资本数千万元天使轮融资，始途科技表示，本轮融资将继续用于加速产品研发和产品量产。

始途科技 2021 年推出全球首创的 AI 分布式模块化移动储能充电解决方案，拥有自研 AI、自动驾驶、高倍率储能快充等技术，有效为能源、地产、汽车等头部企业提供针对电动汽车的移动充电解决方案。该方案已为部分能源企业、新能源汽车企业提供标准化场景 POC 落地方案。据悉 2022 年 Q1 即将直接服务于部分城市 C 端车主。

目的地充电是电动车充电的重要场景。而当前目的地充电通常采用车位上建充电桩，充电桩与车位绑定，导致停车位被占用而充电桩不可用的问题较为普遍，“停车难” 直接导致 “充电难”。此外，由于固定式公桩的大量投放，不仅为电网扩容造成较大负担，还进一步拉低公桩利用率，直接削减了桩的盈利性。针对以上问题，始途科技推出两大核心产品线：停车辅助单元 PSU、移动充电机器站。

始途科技创始人兼 CEO 童天辰曾先后就职于 Orange、华为，担任高级管理职位，多年从事 IoT、IoV、智慧城市等相关行业。2020 年 7 月，始途科技于疫情期间成立，开始专注于用技术解决新能源车充电问题。公司核心团队来自于华为、吉利汽车、理想汽车、广汽、大陆集团、Microsoft、Google、Cisco、Orange 等世界 500 强企业，为产品研发提供技术保障。

顺为资本副总裁齐天宇表示：“当前车桩绑定的建设模式导致了三方面痛点：一是车主充电难，油车占位、电车充完电不走、充电桩故障等问题普遍存在；二是运营商不赚钱，桩的利用率只有 2%-3%；三是电网扩容难，导致很多需要建桩的地方不能建。始途采用一种新的解决方法，由传统 “桩与车位绑定” 改为 “桩与车位分离”，充电模式由 “车找桩” 改为 “桩找车”，完美解决了车主充电难、运营商不赚钱、电网扩容难的三方痛点。而且该方案未来还可以与自动泊车相结合，实现充电的无人值守。我们期待始途未来与多方合作，加速产业化，为新能源车主提供更好的充电体验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。