Strategy Analytics 手机元件技术服务最新发布的研究报告《2021 年 Q2 智能手机图像传感器市场份额：索尼抢占 41% 的份额》指出，2021 年上半年全球智能手机图像传感器市场总收益为 70 亿美元。

Strategy Analytics 的这份研究报告发现，智能手机图像传感器市场在 2021 年上半年实现了超过 10% 的收入增长。Sony Semiconductor 以 42% 的收益份额占据了智能手机图像传感器市场的首位，Samsung System LSI 和 OmniVision 技术紧随其后。据该报告预测，在 2021 年上半年，全球智能手机图像传感器市场上，排名前三的厂商占据了近 80% 的份额。

Strategy Analytics 高级分析师 Jeffrey Mathews 表示：“图像传感器厂商见证了智能手机 OEM 加速发展的势头，他们积极采用高分辨率和低像素 CIS 产品用于多摄像头应用，以确保库存和满足被抑制的需求。索尼、三星和 OmniVision 在 2021 年上半年向领先的智能手机厂商提供了关键的高分辨率 CIS 产品。”

Strategy Analytics 战略技术实践副总裁 Stephen Entwistle 评论道：“主要厂商的全新的高分辨率和大画幅 CIS 产品的引入有望提高市场盈利机会。然而，我们注意到，各种高像素和低像素 CIS 产品的供应波动继续挑战智能手机图像传感器市场的增长前景。”