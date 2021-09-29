近日，数据隐私计算保护服务商同态科技完成 Pre-A 轮融资。本轮融资金额在数千万元，领投资方为东方富海管理的国家财政部中小企业发展基金，跟投方为中南资本，雷达资本担任财务顾问。本轮融资主要用于完善产品体系、加强底层合规性建设。

同态科技作为数据隐私计算保护服务商，基于自主可控的高性能同态加密算法，形成了一系列相关产品及整体性解决方案，致力于实现多方数据跨平台、跨领域连接与应用。在数据交换共享、隐私保护、隐私计算、云计算安全等多种场景中进行技术支撑赋能。

东方富海管理的中小企业发展基金副总经理、合伙人黄国强表示，数字化转型已经成为当前中国最大的社会经济主题，基于密码技术的隐私计算可以解决其中的核心安全问题。东方富海已经投资多家密码技术及密码应用公司，隐私计算作为其中最值得预期的赛道，也涌现出了不少公司。希望同态科技能够成功把这一先进技术成功推向市场，为行业做出贡献。

中南资本董事长李人洁表示，信息安全行业是中南资本关注的行业之一，其中数据安全是非常重要的领域，未来数据之间的流通离不开隐私计算技术。同态科技的核心技术为同态加密技术，属于隐私计算的底层技术，相信未来在数据流通中能发挥更多的价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。