以下内容来自 App Annie：

App Annie 预估 2021 年第三季度的全球下载量将达 360 亿次，消费者支出将达 240 亿美元，成为有史以来表现最好的季度。

当我们迈入 2021 年第三季度时，新冠肺炎疫情仍旧对消费者习惯有着很大影响。移动仍是人们的首选，可以看到移动领域的支出份额达到历史新高。移动已经成为消费者的中心，他们可以使用最便捷、最个性化和最信任的设备来管理自己的生活。在这一季度中，应用和游戏的支出将达到 340 亿美元，创下有史以来的最高纪录。

在两家应用商店中，iOS 仍然保持着消费者支出的优势。用户在 iOS 上的支出同比增长了 15%，达到 220 亿美元，而在 Google Play 上的支出也同比增长了 15%，达到 120 亿美元左右。iOS 仍占全球应用商店支出的 65% ，与前 4 个季度保持一致。随着应用内订阅成为主流，iOS 占有着 76% 的非游戏应用消费。在 iOS 和 Google Play 上，游戏在用户消费中仍占最大份额，占比 66%。因为直播应用推动了消费者支出的增长，推动了创造者经济的发展，娱乐应用、照片和视频以及社交应用在两个应用商店中占据了消费者支出的最大份额。在这两家商店中，约会应用推动了消费者支出的强劲增长，为保持社交距离，消费者会继续使用此类应用进行视频约会，随着英美等市场在夏季重新开放，面对面约会也在逐渐升温。

在市场方面，美国和中国仍然是最大的 iOS 消费者支出市场。日本，美国和台湾地区是 iOS 消费者支出季度环比增幅最大的市场。相反，在 Google Play 市场，美国、日本和韩国是最大的三个消费者支出市场，而日本、俄罗斯和澳大利亚是季度环比支出增长的最大推动力。

在 Google Play 下载量强劲增长的推动下，下载量年同比增长 10%， 达到 360 亿次的历史新高

在两家应用商店中，非游戏应用的下载量占据主导地位。在高增长市场方面，印度和巴西是 Google Play 下载量最大的两个市场。而巴西、菲律宾和墨西哥是 Google Play 上季度下载量增长的最大推动力。拉美地区代表着一个成熟的新兴市场，也吸引了许多寻求海外扩张的全球发行商的注意。我们的应用营销报告强调了该地区的潜力。越南是 iOS 下载增长的最大推动力之一。越南特别代表了一个充满活力的移动游戏市场，ANZSEA（澳大利亚、新西兰和东南亚）的十大游戏发行商中有五家总部设在越南。

推动下载量增长的行业包括旅游、教育和医疗。在北半球，夏季旅行随着疫苗的普及得以恢复，旅游应用的下载环比在 Google Play 上增长了 35%， 在 iOS 上增长了 15%。教育类应用仍是远程教育的必备工具，在八九月份中，随着英美等主要市场中的学校陆续开学，全球 iOS 应用下载量激增。医疗应用也保持较高需求。其中很多应用可以追踪接触者，并起到 “新冠护照” 的作用（由其是在德尔塔变种病例增长的情况下）。全球医疗应用下载量环比在 Google Play 上增长了 40%， 在 iOS 上增长了 20%。

境外 TikTok 用户数量首超 Amazon

TikTok 的月活用户数排名首次超过 Amazon，在 2021 年 7 月和 8 月期间，跻身境外全球智能手机平均月活跃用户数前 5 名。在美国和英国，使用 Android 手机的 TikTok 用户每月平均使用时间已经超过了 YouTube 。视频和直播是 TikTok 成功的基石。直播应用推动了消费者在社交应用上的支出增长，因为消费者喜欢 “打赏” 他们最爱的主播——TikTok 排名第一就是证明。短视频、真实内容和直播是培养深度参与的支柱，而直播尤其能推动使用时长的增长。

从 Booking.com 的结果看出夏季旅游需求的激增；Shopee 扩大全球足迹；数字收藏品应用 VeVe 呈现 NFT 趋势，并在用户支出榜单有新突破

截至目前（2021 年 9 月 13 日），在线视频应用在 2021 年第三季度的全球突破应用排行榜上占据了重要位置。Disney+ 凭借强大的内容计划，如包括《黑寡妇》、《假如》和《库伊拉》等强势独家发行的内容，在全球消费者支出排行榜上名列榜首。其他著名的平台方包括 YouTube 和 PeacockTV，随着消费者的需求针对在线视频内容多样化。Discovery+ 也在 2021 年第三季度达到了一个重要里程碑，其使用期内的消费支出超过了 1 亿美元。消费支出的主要市场包括美国、瑞典、挪威、丹麦和英国。HBO Max 在拉美地区上线后，在 2021 年 7 月和 8 月的月活跃用户数量上也取得了突破性提升。排在美国之后的主要市场分别是巴西、墨西哥、阿根廷和哥伦比亚。

其他值得注意的突破应用包括 Shopee——在 2021 年 7 月至 8 月，其巴西的活跃用户也出现了强劲增长，这表明该公司正在向这个庞大的移动优先市场扩张。VeVe，一款专注于数字收藏品的应用，以惊人的消费支出排名第 7 ，显示出用户对 NFT 的需求不断增长。值得注意的是，就在 2021 年第三季度开始之前，漫威宣布将在 VeVe 上推出漫威 NFT。FacePlay 在支出突破榜上排名第 9，这是一款可以让用户将自己的面容放在视频里的视频编辑应用，进一步强调了培养简单直观创造力的视频、视频编辑应用的普及。Strava 是消费支出排名第 6 的突破应用，它展示了健康的习惯，以及户外活动的愿望，在整个夏季都保持了良好势头。VPN 应用的需求也仍然很高，因为消费者很重视隐私和对其他地区内容的访问。

要阅读完整的 2021 年移动市场报告报告，请访问此处。