9 月 30 日，中国零信任安全领域领导者和创新企业数篷科技宣布完成 5000 万美元 B+轮融资。本轮融资由老虎环球基金领投，老股东经纬创投、时代资本（Jeneration Capital）、高瓴创投、金沙江创投继续加码跟投，指数资本担任独家财务顾问。

2021 年 1 月，数篷科技获得高瓴创投领投、金沙江创投及老股东经纬创投、时代资本跟投的 2800 万美元 B 轮融资。得益于公司在零信任领域领先的产品技术优势和快速的商业化验证进展，数篷科技仅时隔 9 个月再获顶级资本青睐。截至 2021 年 8 月底，数篷科技在客户留存率、签约客户数、合同金额等核心指标上同比均实现超预期增长。自 2018 年 6 月公司成立以来，数篷科技已经完成四轮融资，融资总金额接近 1 亿美元。

近年来，各行各业的数据安全事件频频见诸报端，企业数据安全问题焦灼激化，受到广泛的关注。究其原因，除了国内企业在信息化和安全方面的投入不足，更重要的是企业传统 IT/OT 安全架构已不能适应数字化转型和云计算的发展的需要。同时，数据安全相关的法律法规、监管政策也正加速落地，倒逼企业必须改进和变革。零信任作为一种理念和浪潮，催生了很多新的安全产品、模型和框架，包括数篷科技 2020 年发布的 HyperCloak®零信任安全框架，可以帮助企业在落地精细化访问安全的同时，进一步实现数据广泛分布环境下的数据安全、弹性连接和高效业务连续性。

数篷科技秉持 “安全即基础设施” 的理念，帮助客户实现端到端的零信任安全基础架构升级，解决从替代传统 VPN、业务系统隐身和减少攻击暴露面，到终端设备和云计算节点的环境可信与数据安全，以及跨云高速安全连接等方面的问题。基于产品标准化程度高、部署成本低、用户体验好和平台级的产品属性等优势，数篷科技成为金融、高端制造、互联网、专业服务等众多行业客户零信任安全架构升级的首选合作伙伴。

“零信任理念是基于威胁无处无时不在的假设，和期望达到让合适的人得到合理授权的目标。这个理念越来越被认知和接受，也将是企业安全开发和系统设计需要遵循的一般原则，” 数篷科技联合创始人兼 CEO 刘超表示，“我们相信零信任将是未来安全发展的重要趋势。本轮融资后，我们将继续加大研发投入和产品创新，推进市场拓展和客户服务能力，更好地服务客户、满足不断增长的客户需求，进一步巩固领先的行业地位。”

老虎环球基金全球合伙人王鹏飞表示：“安全市场是老虎环球基金非常重视的投资领域。数篷科技的产品不仅技术领先、壁垒高，还拥有很高的客户满意度，业务增长迅速。我们非常高兴能与数篷合作，也非常看好在 CEO 刘超带领下的数篷，定能成为零信任安全领域的领跑者。”

经纬创投合伙人熊飞表示：“数篷是新一代的安全产品和零信任安全领域的新兴领军企业。有贝壳、京东、浪潮、太平洋保险、中信建投等一流标杆客户深度使用，用户口碑一流。非常看好公司的发展前景。期待公司业务和产品继续快速进阶，成为国内甚至全球安全领域的一流玩家。”

时代资本合伙人张自权表示：“随着各行业数字化转型升级加速，海量数据高频流动成为新常态，数据安全在企业业务和 IT 决策中的战略地位也迅速提升。回顾近半年，数据安全相关政策持续落地，数篷团队紧跟行业趋势，不断完善产品矩阵，持续深耕金融、高科技、互联网等重点行业，提升头部客户服务能力，其创新的零信任架构解决方案也逐步成为客户的关键基础设施。我们期待团队通过不断的技术创新，持续为客户创造价值。”

高瓴创投合伙人李强表示：“数据安全对现代企业发展至关重要，而零信任模型提供了更强有力的保护：通过微分段、软件定义边界（SDP）、身份管理与访问控制，可以轻松地控制潜在威胁，保护敏感系统和数据。数篷科技则是零信任安全领域的佼佼者。在创始人刘超带领下，数篷不但提供了一套零信任安全框架，还以高度理解用户需求、可灵活部署的解决方案赢得了客户的强烈认可。我们看好数篷的长期发展，相信数篷将为中国企业的安全保驾护航。”

金沙江创投主管合伙人张予彤表示：“数篷科技的产品不仅实现了零信任网络访问控制能力，还结合全局身份管理、AI 安全引擎和轻量可信计算技术，为企业客户提供了各种工作场景下的安全办公空间，顺应了企业远程办公、业务外包和数字化转型的趋势，解决了中国企业客户对于数据泄密防护的痛点。数篷科技在不断快速扩展市场的同时，老客户的续约和增购也成绩亮眼，充分体现了客户对其产品的认可。我们相信数篷科技会成为一家世界级的安全厂商。”

数篷科技成立于 2018 年，是领先的安全技术创新公司。基于轻量可信计算和零信任理念，数篷科技为企业提供下一代软件定义的网络安全基础架构解决方案。2019 年数篷科技发布的 DACS 零信任安全工作空间，不仅为企业提供了一般零信任解决方案提供的基础功能，如网络接入、网络隐身、访问控制等，还帮助企业解决了终端数据保护问题。2020 年 9 月数篷科技发布了 HyperCloak®零信任安全框架，与众多行业合作伙伴共同为企业提供整体解决方案。该框架已在京东、贝壳等企业场景落地应用。2021 年 8 月数篷科技联合万国数据推出 SASE 解决方案，帮助企业实现混合云场景下的高速连接和安全访问能力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。