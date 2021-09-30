9 月 29 日，地平线与科技公司大陆集团正式签订合资合同，双方将共同成立一家合资公司，专注于提供高级辅助驾驶和自动驾驶软硬件整体解决方案。合资公司将由大陆集团控股，员工规模预计近 200 人。大陆集团与地平线共同成立的合资公司，将致力于加速汽车智能化技术的商业落地。在活动现场，合资公司还与上海嘉定工业区政府签署了投资协议，将落户上海嘉定区。

地平线与大陆集团于 2020 年签署了合作谅解备忘录，并在今年的上海车展上宣布将成立合资公司。未来，地平线的芯片和算法将集成到大陆集团的智能摄像头和可扩展自动驾驶高性能计算机系列产品中，为中国以及全球整车厂商提供服务。目前，有多家中国整车厂商已经表达了量产合作意向。

此外，当天合资公司还与汽车软件公司 Elektrobit 签署了合作备忘录。双方将共同努力，更好地促进本土自动驾驶相关产品的研发和量产。Elektrobit 将给合资公司提供可靠的标准化底层软件产品和解决方案，使其能够专注于开发差异化功能和创新。

大陆集团高级驾驶员辅助系统事业部负责人 Frank Petznick 表示：“我们的合作伙伴地平线在推动汽车智能化技术方面的专注和速度令人印象深刻。这种创新方式正是市场所需要的。通过成立合资公司，我们可以把尖端的人工智能技术与全球领先的系统供应商长期积累的制造和质量工艺优势相结合，打造出性能强大和高性价比的产品。”

地平线创始人兼 CEO 余凯表示：“汽车产业已经全面进入智能化赛段，身处赛场中央，只有拥抱全新思维、创新心态和开放胸怀，才能抓住产业变革机遇。大陆集团拥有百年历史，持续引领全球汽车产业的创新升级；而地平线拥有深厚的人工智能技术积累以及极致的本土服务。双方创立合资公司开创了全新产业合作模式，未来将携手立足本土、着眼全球，成为智能汽车产业化的坚定推行者和实践者。”