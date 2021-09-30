根据 Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）服务近期发布的研究报告《2021 年 Q2 平板电脑应用处理器市场份额追踪：苹果占据 58% 的收益份额》，2021 年 Q2 平板电脑应用处理器市场收益增长 17%，达到 7.37 亿美元。苹果、英特尔、高通、联发科和三星 LSI 在 2021 年 Q2 占据平板电脑应用处理器收益份额的前五名。

2021 年 Q2，苹果以 58% 的收益份额领先平板电脑应用处理器市场，英特尔（14%）和高通（10%）紧随其后。

Strategy Analytics 手机元件技术服务副总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 评论道：“在连续 5 个季度的出货量增长之后，平板电脑应用处理器市场在 2021 年 Q2 出货量同比下降 8%。然而，与 2019 年 Q2 相比，平板电脑应用处理器市场的出货量增长了 23%。尽管出货量疲软，平板电脑应用处理器收益仍保持良好，主要受强劲的平均售价推动。”

Kundojjala 继续说道：“2021 年 Q2，由于 Helio P 芯片的增长，联发科平板电脑应用处理器出货量增长了 19%。Strategy Analytics 估计，联发科有望在 2021 年实现平板电脑应用处理器出货量的历史最高水平。另一方面，x86 厂商英特尔的平板电脑应用处理器出货量增长 22%，这要归功于基于 Windows 的平板电脑。随着 AMD、苹果、谷歌、英特尔、联发科、微软、英伟达、高通和三星 LSI 等公司在计算领域的努力，移动计算市场将在 2022 年出现重大活动。”