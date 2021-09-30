近日，中国工业无人车辆企业未来机器人（深圳）有限公司（VisionNav Robotics，以下简称 “未来机器人”）宣布完成数亿元 C 轮股权融资，投资方包括字节跳动、顺为资本、联通中金、IDG 资本、联想创投和钟鼎资本。

本轮融资将用于持续加码深水区产品场景开发、标准化交付以及全球规模化应用布局，包括：1）刚需深水区场景的持续深耕，推出大负载室外平衡重无人叉车、VNA 无人叉车等新产品，实现外月台货车装卸、高位货架货物存取、多品类料笼堆叠等核心场景的规模化应用；2）扩充产品团队，加速产品交付和批量落地，逐步实现深水区场景的标准化交付；3）持续全球化布局，基于现有市场基础，全面推进东亚、东南亚、澳洲、欧洲市场，扩大运营支持网络；4）联合上下游优质供应商与渠道商，与合作伙伴共同推进行业快速成长。

未来机器人成立于 2016 年，专注于以车规级无人驾驶技术开发工业车辆，为企业提供以工业无人车辆为核心的柔性物流无人化方案。该公司获得了常春藤资本、钟鼎资本、联想创投、IDG 资本、字节跳动、顺为资本、联通中金等产业及财务机构的投资。

目前，未来机器人共交付了近 150 个项目，覆盖众多行业的各类高难度场景。据悉，未来机器人是中国工业无人车辆赛道项目落地行业最广、项目最多、规模最大的企业之一。

顺为资本合伙人李锐表示：“无人叉车有巨大的市场空间，且深水区技术壁垒高。未来机器人经过对空间布局、货品规格、生产流程等关键因素的综合分析，形成了高柔性、个性化、低成本、高精度的一体化解决方案，受到客户广泛认同。伴随着企业的技术演变与行业的进步，期待未来机器人继续通过技术赋能客户，持续快速成长。”

联通中金基金总经理张保英表示：“随着我国劳动人口缺口加剧，生产物流环节的高柔性化兴起，无人叉车将迎来巨大增长空间。我们看好未来机器人通过技术创新解决行业痛点，融合 3D 视觉感知定位技术，构建无人叉车行业标杆案例。期待未来机器人在行业中持续技术创新，发挥更大价值，成长为领军企业。”

IDG 资本合伙人王辛表示：“未来机器人依托于高技术壁垒的场景方案能力，将数倍打开物流节点无人化增量市场空间。今年下半年以来，公司推出的一系列面向深水区场景的产品，有力地拓展了客户场景的疆界。我们相信未来机器人有着广阔的发展前景，并会继续支持。”

联想创投合伙人王光熙表示：“疫情之后物流自动化的需求爆发，基于 3D 视觉的无人叉车在某些特定物流场景，能够极大的提高效率和解放劳动力。公司将持续深挖物流客户的需求，提供基于视觉的高精度作业方案，最终实现仓储和搬运的无人化。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。