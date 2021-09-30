继去年完成约 1000 万美元 Pre-A 轮融资后，东南亚智能物流科创 Zeek 宣布完成 700 万美元融资，除现有股东增资外，今年第二季再获新投资者包括远东发展、爱点击互动亚洲集团有限公司及马来西亚地产集团太平洋地产 Pacificland（Land Pacific Development）等注资，累计获得超过 2500 万美元，公司估值较一年前增长逾倍。新资金将用于产品优化及拓展海外新市场业务外，同时协助企业加快步伐进入快电商（Quick Commerce）世代，捉紧全东南亚、预期共 260 亿美元的新市场。

建基于香港，Zeek 自 2017 年开展业务以来，结合科技、数据及营运经验，为企业提供快电商货运、外卖及生活百货配送，以至 SaaS 解决方案——ZeekSolutions，一站式切合市场不同时效的物流需求，助企业无痛无缝提速数码转型，备受市场肯定，客户数量较去年同期增幅 5 倍。本次获得中国企业数字化运营和营销云平台爱点击的注资，将与 ZeekSolutions 产生协同效应，协助企业应用数字化营运及制造自营流量，精准地将产品讯息瞄准目标客户，进一步提高营销成本效益及竞争力。

Zeek 联合创办人兼行政总裁赵家祺表示：“受疫情宅经济及电子支付普及带动下，冲动消费及追求实时配送需求急升，促使电子商务渐进入第三代的 ‘快电商时代’，Zeek 不论产品、经验及运力都足以迎合快电商时代的需求。最近我们推出针对企业、配送员及消费者的大型市场推广 ‘斑马帮你’，迅即收到不少企业查询如何转型快电商，以进一步提升竞争优势。是次融资，让 Zeek 优化产品及助力企业从业务规划、制定模式到落地营运，从而提高盈利能力，可持续发展才是我们终极目标。”

Zeek 凭一站式智能物流解决方案、优越往绩及市场前瞻，获得新投资者之一的远东发展的青睐，有助拓展其香港及东南亚多元业务。此外，Zeek 亦透过战略合作伙伴，成功将运营经验与越南、泰国、新加坡及马来西亚等市场落地，旨在提升实践服务承诺。去年与香港金源米业携手将越南 Circle K 数码转型，已取得不俗成效，并将由胡志明市拓展至第二城市河内；年初起与泰国最大综合性餐饮企业于芭堤雅试点成功，旗下车队的接单率、完成率和配送时效均有显著提升，预计今年内覆盖全泰国 71 府，遍及 1500 店及 5000 配送员；于马来西亚方面，已与当地著名的比萨连锁餐厅签订商务协议并于吉隆坡试点落地，计划第四季扩大覆盖服务范围。Zeek 正筹划于半年内进行新一轮融资，冀加强力度引领东南亚企业迈进快电商市场。

Zeek 联合创办人兼策略总监范俊彦补充：“Zeek 以智能物流为基础，以科技开拓适用于不同新零售模式和场景的物流服务；年前推出的 ZeekSolutions 一站式解决方案进一步奠定了利用 SaaS 协助客户讯息化的市场优势，达至终端消费者、中台订单和后台物流各环节互联互通；随着过去数年的大数据应用、讯息采集和经验整合，未来第三代服务将拓展至快电商及新零售相关的企业数字化转型谘询服务，利用数据赋能企业转型快电商。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。