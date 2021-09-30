近日，中兴通讯发布了 AI 一体机和小兴智能屏两款智能触屏产品，针对居家办公、在线教育、健康监测等使用场景进行差异化能力定制，为家庭用户提供更便捷、更高品质的智能交互体验。这两款新品在 9 月 27~29 日举行的 2021 年中国国际信息通信展览会中兴通讯展台首次亮相。

AI 一体机整合儿童教育、家庭相册、办公会议和云电脑等多项功能，15 吋全高清触摸屏和远场麦克风阵列，支持触控、语音、以及外接键鼠外设等多模式交互操作，还提供无线接入、可实现无线投屏，轻松实现居家云办公。该产品配备的高清摄像头可进行翻转操作，在保护隐私的同时满足视频会议、双向通话和在线教育（拍图识字）等多场景的差异化需求。

小兴智能屏是一款带屏触控智能音箱，500cc 大容积腔体设计为用户带来高保真音效体验，10.1 吋 IPS 超大屏极大提升了观看舒适度。在外设支持方面，该款触屏音箱实现了与可视门铃的智能对讲，并支持与血压计、血糖仪、体重秤等健康设备绑定，实时进行健康监测、数据上传以及异常指标提醒；同时，触控音箱内置了海量优质影视、戏曲等资源，并接入专业养生知识、疾病科普常识，足不出户即可健康咨询、在线问诊，是老人居家的贴心助手。