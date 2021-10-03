2019 年 6 月，Apple 宣布首席设计官 Jony Ive 将离开公司，成立自己的独立设计公司 LoveFrom。从那以后，除了去年宣布的 Airbnb 多年合作伙伴关系之外，关于 Ive 和 LoveFrom 的细节很少。

然而，今天，法拉利和 Exor（控制法拉利的控股公司）宣布与 LoveFrom 建立多年合作伙伴关系，以 “探索奢侈品行业的项目”。英国《金融时报》报道称，合作伙伴关系包括为法拉利计划于 2025 年推出的首款电动汽车做出贡献。法拉利还与 Eddy Cue 的现任苹果高管有联系；苹果公司服务高级副总裁是法拉利董事会成员。

正如彭博社首次报道的那样，法拉利今天在一份声明中宣布：

声明说：“这一新合作伙伴关系的首次体现将把法拉利的传奇性能和卓越与 LoveFrom 无与伦比的经验和创造力结合起来，后者定义了非凡的改变世界的产品。”

在 Exor 的约翰·埃尔坎 (John Elkann) 的领导下，意大利亿万富翁阿涅利家族投资公司近年来一直在将投资多元化，并且开始超越汽车行业。Exor 还控制着尤文图斯足球俱乐部 SpA 和再保险业务 PartnerRe，以及由菲亚特克莱斯勒与 PSA 集团合并而成的 Stellantis NV 的股份。

关于合作范围的其他细节尚不清楚。该声明只是证实了法拉利正在与艾维和马克纽森领导的设计公司合作。

有趣的是，6 月份的一份报告称，“至少有四名” 苹果设计成员也离开了苹果，加入了 Ive 的新设计公司。这四名员工包括 Wan Is、Chris Wilson、Patch Kessler 和 Jeff Tiller，他们之前都曾在 Ive 的 Apple 设计团队工作。目前的 Apple Industrial Design Group 由 Evans Hankey 和 Alan Dye 带头。