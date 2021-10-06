动点出海获悉，印尼金融科技初创公司 Ajaib 已于近日获得一笔 1.53 亿美元的 B 轮融资，使其估值达到 10 亿美元。目前，Ajaib 已为印尼的第 7 家独角兽公司，并且也是东南亚地区的首家投资领域的金融科技独角兽（该公司表示自身也为东南亚最年轻的独角兽公司，仅花费 2 年半就达成这一目标）。

据了解，这笔融资由 DST Global 领投，Ribbit Capital、IVP、ICONIQ Capital、Insignia Ventures、Alpha JWC Ventures、SoftBank Ventures、维港投资（Horizons Ventures，由李嘉诚创办）等机构参投。值得一提的是，本次也是 Ajaib 今年以来的第三笔融资。在今年 1 月份和 3 月份时，Ajaib 分别获得了由 Horizons Ventures 和 Alpha JWC 领投的 2500 万美元 A 轮融资以及由 Ribbit Capital 领投的 6500 万美元的 A 轮增投两笔融资。

成立于 2018 年的 Ajaib 是一个线上股票投资交易平台。Ajaib 表示，平台目前已有超 100 万个股票账户，其中大部分为千禧一代和 Z 世代用户（并且多为首次投资者）。而根据印尼证券交易所（IDX）发布的数据，截止至今年 8 月底，IDX 上的股票账户数量为 270 万个。此外，Ajaib 也指出，今年以来，平台已经达成了 3200 万笔交易，规模较上年相比呈现 10 倍增幅。Ajaib 称，基于这一数据，其平台已经成为印尼第三大股票经纪平台。

针对本次的最新融资，Ajaib 表示计划以此在未来半年期间中进一步扩大产品及技术团队，不断改善其平台产品的表现，从而吸引更多的首次投资者。