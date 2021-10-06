现代汽车的奢侈品牌 Genesis 透露了计划中的 GV60 的技术和设备细节，这是其首款基于该集团 E-GMP 平台的电动车型。这款 800 伏电动汽车将推出三种型号，并将采用多项技术改进。

几周前，Genesis 已经发布了 GV60 的外观和内饰设计的第一张照片。现在技术数据表基本已经公布完毕。据此，继现代 Ioniq 5 和起亚 EV6 之后的第三款基于 E-GMP 的电动汽车将作为后轮或全轮驱动的标准车型以及全轮驱动的性能车型提供。每个型号都配备了起亚 EV6 中熟悉的 77.4 kWh 电池。据说直流充电最高可达 350 kW。

标准后驱车型配备的发动机最大输出功率为 168 kW，最大扭矩为 350 Nm。Genesis 给出的最大航程为 451 公里。标准四轮驱动车型配备后轮 160 kW 发动机和前轮 74 kW 发动机，总功率为 234 kW，最大扭矩为 605 Nm，最大续航里程为 400 公里。Genesis 指出，里程数是基于使用韩国 EV 认证系统和 19 英寸轮毂的估算得出的。

再来看看性能车型：在这个配置中，GV60 有两个 160 千瓦的前后轮电机，据说总输出功率为 320 千瓦，最大扭矩为 605 牛米，最大续航里程为 368 公里。

此外，这款跨界双门轿跑车采用了增强模式，可在短时间内增加最大功率。Genesis 告知，方向盘上的升压模式按钮可激活额外动力十秒钟。这允许车辆在短短 4.0 秒内从 0 加速到 100 公里/小时。对于 “寻求更加动感驾驶体验” 的驾驶员，还有漂移模式，旨在优化驱动力和制动系统的分配，以实现特别运动的驾驶。

但回到 GV60 的核心特性：电动汽车使用 400/800 V 多快充系统，据制造商称，该系统 “将充电器提供的电压从 400 伏提高到 800 伏”。同时，在适当的充电站可以进行高达 350 kW 的直流充电，或者换句话说：“在短短 18 分钟内可以完成从 10% 到 80% 的 SoC”，正如 Genesis 所吹嘘的那样。交流充电容量为 11 kW，此外 GV60 还可以为外部集电器提供能量——容量为 3.6 kW。

Genesis 推出了另外两个与电池相关的功能，并在其平台下推出了第一款 E-GMP BEV。首先是电池的预处理，该电池与导航系统相连，从而与快速充电站的位置相连，旨在为充电过程准备最佳能量存储单元。其次，改进的回收系统（“智能再生系统 2.0”）可自动评估交通数据和导航地图信息，以实现最佳能量回收。还有一种所谓的 “单踏板驾驶” 的 i-Pedal 模式，可以通过换档拨片激活以设置不同的制动级别。

GV60 最近推出的设计融合了 Genesis 品牌设计的一些元素，以及它的 E-GMP 兄弟姐妹。由两部分组成的前大灯和尾灯是典型的 Genesis 特征。Ioniq 5 和 EV6 也使用了空气动力学内嵌式门把手，带有倾斜后窗和上升肩线的侧视图很可能受到后者的启发。然而，轮辋的设计是独一无二的。

并且充电口的位置也与 Ioniq 5 和 EV6 不同：虽然后者将充电座直接放在了后灯右后角的远处，但目前发布的 GV60 的图片显示了充电乘客侧后轮上方的端口 – 即大致位于经典燃油加注口的位置。

在内饰方面，GV60 也采用了之前已知的两款 E-GMP BEV 的基本布局：方向盘只有两条辐条，还有两个大屏幕连接在一个单元中。右侧信息娱乐屏幕下方是一个带有用于气候温度控制和一些基本信息娱乐功能的控制按钮的设计。谈到中控台，Genesis 似乎选择了更多起亚的方式，中控台将驾驶员和乘客区分开，比 Ioniq 5 的开放式布局更清晰。

然而，也存在严重的差异——这并不意味着许多设计元素的圆形到椭圆形布局。摄像头外后视镜的监视器放置在车门上的三角窗中。这些看起来比奥迪 e-tron quattro 更高更大，与本田 e 的格式相当。然而，与本田不同的是，摄像头监视器不在仪表板上。

目前尚不清楚 GV60 何时推出以及以什么价格推出。不过，它也将在欧洲上市：今年 5 月，Genesis 宣布，除了电动 G80 轿车外，还将为欧洲带来另外两款电动汽车——其中一款是纯电动汽车平台。因此，这很可能是现在展出的 GV60 E-GMP BEV。目前尚不清楚混合平台上第三款 BEV 的详细信息。但无疑，GV60 将会成为市场上强有力的电动 SUV 竞争者。