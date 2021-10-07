天气对交通系统造成严重破坏。商业飞机在暴风雨天气不能起飞和降落。汽车和卡车不能在被淹的道路上行驶。冰、雪和强风使开车旅行变得危险。不幸的是，地球变暖意味着未来将有更多与天气相关的干扰。

如果道路无法通行，自动驾驶汽车将无法将我们带到需要去的地方。但 Unitsky String Technologies, Inc. 有一个答案——轻便而坚固的弦轨立交桥，可以在地球上空运送乘客和货物。预应力元件位于弦轨的核心。主要的拉力载荷作用于锚固支座。这就是为什么中间支撑需要更少的材料并且更轻的原因。因此，Unitsky String Technologies 综合体的建造成本远低于任何其他类型的立交桥运输系统，并且强度是传统公路桥梁或铁路栈桥的 10 倍。即使其中一个支架因地震而受损，两侧的支架也足够坚固以支撑该结构。

Unitsky 综合体几乎不受天气干扰的影响，因为冰雪不会粘在轨道上。洪水在支架周围流动，就像海啸的水涌入并蔓延到陆上，然后退去，留下棕榈树站立。作为一个额外的好处，该系统不会为野生动物设置障碍，它们可以不受干扰地在其下方移动。该系统不受雾、烟或其他视觉障碍的影响，因为人工智能代替人类操作员来控制 uPods（一种带钢轮的自主电动汽车）的速度，并且不受低能见度条件的影响。

乘客被带进配备先进连接和娱乐系统配备完整的现代舱内。如果系统由太阳能或风能等可再生资源供电，则 uPod 的碳排放为零。该技术还可以选择高速版本，以每小时 300 英里以上的速度运送乘客。

Unitsky String Technologies 有哪些用例？加利福尼亚州二十年来一直努力在其主要城市之间建立高速铁路连接，但该方案以凶猛的速度吞噬了资金投入，而且远未完成。土地征用成本飞涨，使该项目更加受阻。Unitsky 综合体的土地收购成本将大大降低，因为它只需要支撑结构。该系统的绝大部分将通过下面的土地，而不是在土地本身上建造。

想象一下 Unitsky String Technologies 综合体对新奥尔良和纽约等易受洪水侵袭的地区意味着什么，这两个地区最近都受到飓风艾达的洪水的困扰。这些城市的居民不会发现自己被类似的风暴困住，即使是在极端天气下，Unitsky 铁路仍将继续正常运行。受海平面上升影响的城市可以建立不受更频繁沿海洪水影响的交通系统。

高速 Unitsky String Technologies 解决方案在许多方面类似于 Hyperloop 的想法，即在地下挖隧道以运输人员和车辆。对于土地价格昂贵的拥挤城市来说，这可能是一个很好的解决方案，尽管 Unitsky 综合体可以安装在城市街道上方，而没有过去高架铁路造成的视觉和移动障碍。对于长途旅行，Unitsky String Technologies 系统的成本应该只是建造数百甚至数千英里长的隧道成本的一小部分。从排放的角度来看，这些隧道需要大量的混凝土（水泥行业是碳排放的最大贡献者之一，这些碳排放使地球太热而无法居住）。

Unitsky String Technologies 公司的 uSky 研发中心位于距离迪拜展会几公里的一个全面运营的综合设施中。它对参观者开放，他们将能够查看这种潜在的改变游戏规则的技术，从在场的公司代表那里了解更多信息，甚至可以进行试乘。Unitsky String Technologies 解决方案的核心是一种现代运输设备，可提供可靠、高速、无排放的移动性，不受许多可能使传统系统停顿的环境因素的影响。它还有望比那些构建起来非常昂贵的传统系统的成本低得多。它是为 21 世纪重新构想的交通方式。