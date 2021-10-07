经过多年手机市场的熏陶，HMD 正在以诺基亚品牌发布其首款 Android 平板电脑——这是我们自 2014 年老牌的诺基亚推出 N1 Android 平板电脑以来从未见过的产品形态。

T20 是一款 10.4 英寸平板电脑，专为在家工作和学习而设计。美国的起售价为 249.99 美元，将于 11 月 17 日开始发售，而在英国，这款平板电脑将从今天开始发售，Wi-Fi 版起价为 179.99 英镑，LTE 版起价为 199.99 英镑。

正如您对实惠的价格所期望的那样，诺基亚 T20 并不是 Android 平板电脑的强者。它采用中端的 Unisoc Tiger T610 处理器，在美国和英国配备 4GB 内存和 64GB 可扩展存储。HMD 认为其 8,200 毫安时的电池可用于 15 小时的网上冲浪、7 小时的电话会议或 10 小时的电影观看。平板支持 15W 快充。

T20 采用的是 10.4 英寸 1200 x 2000 显示屏，侧边附有摄像头，值得庆幸的是，该摄像头位于显示屏的长边（当平板电脑处于横向状态时更适合通话）。如果您是喜欢用平板电脑拍照的人，那么在后面有 800 万像素的相机。它的防尘防水等级为 IP52，这意味着它可以承受轻微的飞溅。在软件方面，HMD 表示它坚持传统的 Android 体验，考虑到缺乏针对平板电脑优化的应用程序，这并不是什么好消息。三星等其他制造商已经添加了自己的软件功能，例如 DeX，以克服 Android 的大屏幕缺点，但 HMD 并不打算这样做。T20 将与 Android 11 一起推出，HMD 承诺两年的主要操作系统更新和三年的每月安全更新。