动点出海获悉，印度云厨房初创公司 Rebel Foods 已于近日获得一笔 1.75 亿美元的 F 轮融资。这笔融资由卡塔尔投资局（QIA）领投，现有投资者 Coatue、Evolvence India 等参投。融资后，Rebel Foods 的估值从上一轮融资时的 8 亿美元提升至 14 亿美元，并以此成功加入当地独角兽阵营，成为印度今年以来的第 31 家新晋独角兽企业。

针对这笔最新融资，Rebel Foods 表示接下来将会利用其加大公司的国际化进程。此外，该公司也透露，计划在未来 18 到 24 个月内走向上市。

于 2011 年推出的 Rebel Foods 是一家主打 “互联网餐厅” 概念（亦即所谓的外卖餐厅，只提供外卖配送而非堂食服务）的云厨房初创公司。据了解，Rebel Foods 旗下拥有超 45 个自有和合作餐饮品牌，在包括印度、印尼、阿联酋、英国、中国香港等在内的 10 个国家和地区中开有 4000 多家 “互联网餐厅”（Rebel Foods 自称其拥有全球最多的互联网餐厅）。Rebel Foods 指出，该公司的年营业额已达到 1.5 亿美元规模，并正向盈利目标稳步迈进。

得益于较低的经营成本和不断完善的物流供应体系，与传统餐厅的连锁经营模式相比，云厨房在业务扩张方面往往会拥有更大的优势，并且也在现阶段展示出了巨大发展潜力。作为体现，近期以来，印度的云厨房领域也相对活跃了许多。除本次的 Rebel Foods 之外，近 2 个月以来，先后已有Curefoods和Wow! Momo Foods分别获得了 1300 万美元（A 轮）及 1700 万美元（C 轮）的大规模融资。