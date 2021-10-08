近日，求臻医学完成了数亿元人民币 C1 轮融资。本轮融资由沂景资本领投，高新康养、京铭资本跟投，易凯资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资主要用于求臻医学进一步推动肺癌、消化道肿瘤伴随诊断产品临床注册，肿瘤早筛产品及 MRD（微小残留病灶）产业化落地；同时，持续推进基于中国人群的肿瘤样本库、临床数据库的建设，为肿瘤新药开发提供临床支持。

求臻医学是一家专注肿瘤精准医疗领域的国家高新技术企业，聚焦中国国内的实体肿瘤、血液系统肿瘤及癌症早期筛查等领域，目前已在北京、杭州、南京、重庆、广州等地开设多家标准化肿瘤 NGS 医学检验实验室，并陆续与国内 500 余家医院和数十家新药研发企业开展合作，为患者提供精准的肿瘤基因检测服务，同时为药企的新药研发提供临床支持服务。

作为国家课题《中国肿瘤基因图谱计划》唯一参与企业单位，求臻医学联络各方初步绘制了中国人群肿瘤基因图谱，为新药研发和药物临床实验提供更加准确的临床研究支持；同时，依托人工智能算法开发能力，求臻医学开发多款针对不同癌种的 Chosen 系列肿瘤伴随诊断产品，围绕肺癌和消化道系统肿瘤的多款伴随诊断产品已开展临床注册工作。在肿瘤早期筛查方面，求臻医学应用独创 “甲基化峡谷（Canyon）” 概念，通过自主研发的独有算法检测甲基化峡谷标志物，将 ctDNA 甲基化检测技术应用于癌症早筛，准确性达 95% 以上。目前，该公司已拥有 57 项专利、62 项生信软件著作权，具备独立开发涵盖肿瘤伴随诊断全流程的生物信息算法能力，其开发的国际首个基于 NGS 平台的 MSI 状态检测算法 MSIsensor，被 FDA 批准的首个基于 NGS 的肿瘤多基因检测试剂盒（MSK-IMPACT）所采用。

此外，该公司参与《结直肠癌分子检测高通量测序中国专家共识》制定、全国规模最大的 TMB 标准化项目及多个临床研究项目，积极推动中国肿瘤基因检测领域相关行业标准及规范的制定。

作为本轮融资的领投方，沂景资本团队表示：“基因产业是生物医药的源头和制高点，求臻医学拥有来自细分领域的国际顶尖团队，核心成员具备十余年的从业经历。沂景资本不仅看好求臻医学深厚的技术储备和创新能力，更看好求臻医学的前瞻性布局与国际化视野，未来也将结合自身优势和资源，为求臻医学提供源源不断的支持，助力肿瘤精准医疗产业的发展。”

高新康养董事长易宇阳表示：“随着基因检测在临床、科研中应用的持续深化及组学数据的海量留存，借力大数据、云计算、人工智能等信息技术手段赋能肿瘤精准诊疗变得日益重要。求臻医学深度融合基因检测和人工智能，建立了国际化、平台化的共享平台，在基因组信息分析方面已形成较高技术壁垒。作为本次投资方，我们很荣幸参与并支持求臻医学的发展，在肿瘤精准医疗的道路上一同努力。”

京铭资本创始人兼 CEO 刘翔表示：“肿瘤基因检测已成为肿瘤诊疗过程中的关键一环，求臻医学不仅在肿瘤检测服务、生信分析方面实力雄厚，而且承担多项国家科研课题、并参与多个平台建设及行业标准及规范的制定。相信在肿瘤精准医学的时代背景下，求臻医学依托优质的产品服务、国家项目及大数据平台，在肿瘤精准诊疗之路不断创新、砥砺前行，能够成为行业内颇具影响力的领先企业。”

求臻医学总裁周启明博士表示：“一直以来，求臻医学受到了资本市场的广泛关注及投资人的高度认可，本轮融资的顺利完成，是投资人对求臻医学团队多年耕耘成果的肯定，将为公司未来的发展注入强大动力。求臻医学感谢业内众多知名投资机构的信任与支持，将秉承 ‘探索科技创新 致力医学求臻’ 的企业使命，持续将基因科技、基因大数据及人工智能赋能 “精准医疗”，为肿瘤精准医疗事业的稳固发展贡献力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。