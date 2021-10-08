近日，国内低代码开发平台「ClickPaaS」获得数千万美元 B+轮融资。本轮融资由红杉中国领投，老股东 BAI 资本、SIG 海纳亚洲、明势资本以及五源资本持续加码跟投，银橡资本连续担任财务顾问。本轮融资资金主要用于产品进一步的研发投入、优秀人才的引进和团队扩张等。

ClickPaaS 成立于 2017 年，然而自创始团队 2015 年归国以来，就一直致力于低代码 PaaS 平台的研发。团队核心成员来自于 Oracle、SAP、Salesforce 等。创始人兼 CEO 胡柏曾服务于 Oracle 并从事应用软件基础平台的研发和咨询交付，同时也是最早一批获得 Salesforce 架构师认证的人员之一，对应用 PaaS 平台有深刻的理解及实践积累。

ClickPaaS 创始人兼 CEO 胡柏表示：“感谢红杉中国对 ClickPaaS 一路的支持， ClickPaaS 团队相信模型化可视化是未来应用软件行业发展的必然方向，我们 15 年从美国回来后选择做难而正确的事，在过往的日子里 “推圆石于千仞之上” 聚焦击穿应用建模能力，在关键业务系统，核心业务系统上完成了建模实现和国产化替代，同时打开了金融，政务，工业，物流，能源，医药等关键行业的大门。今天，模型化的应用开发平台走向了企业数字化的舞台中央，我们需要 ‘转圆石于千仞之山’，发挥势能，通过战略性伙伴的深度合作，价值型伙伴的赋能合作，坚守边界，绑定伙伴，为客户而生，迎接激荡改变的时代。”

红杉中国董事总经理翟佳表示：“我们持续看好低代码领域尤其是中国市场机会。全球低代码平台每年迅速增长，中国市场的特点企业定制化程度高、管理系统复杂、使得国内低代码市场相对美国有更大的想象空间。美国低代码独角兽都经历了十几年的市场验证，需要较长时间完善产品工程，积累行业经验、生态资源。我们看好 ClickPaaS 团队有丰富的大客户经验，更能理解复杂的商业需求，公司有机会长期成长为头部低代码平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。