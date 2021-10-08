根据 Counterpoint Research 的最新市场监测服务数据，2021 年二季度，全球中档 5G 智能手机（200 美元至 399 美元）的出货量同比增长了 193%，在 5G 智能手机总出货量中的比例增加到 37%，而该数字在 2021 一季度则为 32%。终端 5G 手机出货量的快速增长可以归功于 OEM 在中国和北美等主要 5G 市场大力布局，中国手机品牌厂商产品组合 5G 化，5G 芯片的供应充足（高通 400 系列和联发科 700 系列），以及美国、日本、英国、印度尼西亚、泰国和德国等多国积极铺设 5G 基础设施。

研究分析师 Aman Chaudhary 在评论市场动态时说：” 我们正在进入移动技术领域的一个新时代，并且是以迅猛的速度。5G 显然是企业发展的下一个前进方向，也是消费者所接受的最佳技术。在过去的 12 个月里，我们看到支持 5G 的移动设备数量急剧上升，这些设备规格先进，且价格平易近人。在 2021 年一季度，200-399 美元的批发价格段内，只有 146 款 5G 智能手机型号。而二季度，这一数字增长到 191，并且还在继续增加。”

2021 年二季度，vivo 成为中档 5G 手机顶级品牌，抢占了 30% 的市场份额，其中中国市场贡献了 90% 的出货量。vivo 增长的动力来自于 S9 和 X60 系列的卓越表现，这两个系列分别以性价比和先进的相机规格为产品重点。该公司的 5G 产品组合迅速增长，2020 年二季度中档 5G 手机仅占其总出货量的 28%，而今年二季度该比例为 80%。

今年二季度，OPPO 在中档 5G 智能手机的市场份额为 23%，排名第二。它的增长主要是由 A55 和 A93 两款机型推动的，成功占据了华为在中国腾出的市场空间。

同期内，随着 A52 和 M42 机型的推出，三星扩大了其中档 5G 智能手机产品组合。它在平价 5G 市场的份额也从一年前的仅 1% 增加到 8%。新产品的推出有助于该品牌增加在印度和美国的市场份额。 小米在 K40 和小米 11 Lite 机型的推动下，市场份额从 2020 年二季度的 9% 增加到 16%。

小米在欧洲市场快速增长，尤其是法国和西班牙市场。realme 在欧洲推出了 realme 8 5G 手机突破了 250 美元的价位，市场份额从 2020 年二季度的小于 1% 增加到今年二季度的 6%。

2020 年二季度与 2021 年二季度各 OEM 厂商的中档 5G 智能手机出货量占例

中档 5G 智能手机平均规格，2021 Q1 vs 2021 Q2

有趣的是，为了获得更多的市场份额，各品牌正在将一些先进的功能纳入到入门级 5G 手机当中。入门级 5G 手机电池容量正在变得更大，以支持更强的功能，同时这些产品还提供快速充电功能。相机技术比以往任何时候都更为前沿，双摄像头可以提供更好的成像效果，后置摄像头规格平均为 5300 万，自拍摄像头规格平均为 2100 万像素。智能手机技术的改进要求产品拥有更高内置内存。因此，5G 智能手机的 RAM 和 NAND 存储平均规格已分别升级到 7.50GB 和 152GB。 我们目前所看到的，仅仅是巨大增长机会的一角。我们预计，在未来几个季度，随着更多低价设备的推出和更快基础设施建设，5G 将变得越来越普及。