近日，得帆信息宣布完成数千万元人民币 A 轮融资。本轮融资由百度风投领投，微村智科（由 SaaS 行业龙头微盟集团联合业内投资机构一村资本共同出资设立）跟投。华兴 Alpha 任此次融资的独家财务顾问。

本轮融资将用于产品和技术的研发创新，布局全新营销体系，加速建立完善的生态合作圈层，深化核心行业解决方案，为更多企业快速实现数字化转型升级。

得帆信息定位于低代码 PaaS 平台提供商，专注于企业级软件高生产力 PaaS 领域，致力于为全球企业提供一站式应用敏捷和数据集成的数字化解决方案。

得帆信息旗下的得帆云低代码平台 DeCode 和应用集成平台 DeFusion 两大核心产品，聚焦低代码领域 “应用开发” 和 “集成服务” 双重能力，既满足可快速构建的业务应用需求，又支持 “无限” 个性化差异定制能力，整体助力企业快速实现数字化转型。

目前，得帆信息已服务超 300+国内外大型头部企业客户，实现 1000+项目落地，在汽车、制造、建筑地产、医药、家居、金融、新消费等行业实现了全行业覆盖。

得帆信息创始人兼 CEO 张桐表示：“得帆云 PaaS 平台极大地提升了企业管理软件数字化的效率，通过得帆自主 PaaS 产品帮助客户实现企业软件生产力的全面升级，与得帆信息合作过的诸多行业头部客户都有很深的体会。得帆信息从 2014 年成立以来就坚持自主创新，自主研发，重视开源体系，打造让客户满意的产品，始终 “以客户为中心” 构建产品体系和服务体系，所以会持续赢得客户的尊重和高满意度，通过本次融资，得帆将持续在自主研发和生态建设加大投入，持续保持得帆在制造业 PaaS 平台的领先优势，助力中国智造的数字化转型，同时，得帆信息继续保持务实的心态和初衷，以客户为中心，全力以赴助力客户实现数字化战略目标。”

百度风投执行董事刘水表示：“随着数字化转型的深入，企业对于 IT 系统的需求不断增多，IT 的敏捷开发与迭代成为了企业的必备基础能力。得帆团队在企业服务领域深耕多年，从创业伊始就紧抓客户切实需求，其推出的 aPaaS 和 iPaaS 平台产品在上百个大客户中不断打磨，并且以高水平的业务理解能力和服务能力帮助企业项目落地，产品能力与服务体系都已经得到头部企业客户的认可。我们非常期待得帆的 PaaS 平台产品进一步赋能传统行业，不断完善生态建设，提升企业数字化转型的效率。”

微村智科创始人郭欣表示：“PaaS 层作为云计算整体架构中的重要组成部分，在国内尚处在探索阶段，我们对 PaaS 以及低代码领域的赛道关注已久，也非常看好在这个领域会生长出符合国情的独角兽企业。得帆从垂直行业切入，深入了解客户需求。创始团队兼具战略洞察与务实作风，在追求高度产品化标准化的同时保持极强的交付能力，获得了良好的客户口碑。期待得帆在行业拓展与产品线的延展上能继续披荆斩棘，蓬勃发展。”

华兴资本财务顾问事业部高级副总裁、Alpha 组负责人王琦表示：“得帆创始团队具有扎实的技术实力，对企业服务具有深刻的理解和经验沉淀，在众多垂直行业的头部客户中积累了良好的口碑和丰富的客户成功经验。得帆的 iPaaS+aPaaS 平台能够一站式完成数据集成和敏捷交付，助力企业快速实现数字化转型，为企业业务的快速进化奠定了底层技术基础。我们长期看好低代码在企业数字化转型中的价值，并荣幸能够帮助服务于扎根垂直行业、持续横向和纵深扩展产品化能力的得帆完成本轮融资，相信公司能不断发展壮大。”

得帆云低代码平台基于云原生架构，是一款以无代码、低代码为核心特性的数字化应用搭建平台，支持私有云、公有云、混合云部署，能够满足企业不同类型、不同阶段的数字化管理需求。同时，完善的脚手架和多层级开放 API，内置 BPMN2.0 流程引擎，助力帮助用户以低成本、短周期、高效率的方式实现各类数字化应用。

得帆云低代码平台还具备快速开发、测试、部署、随时调整和更新等特征，帮助用户简便、高效地完成应用系统搭建。使用场景包括：核心业务系统建设、部门级小应用、数据填报和流转、数据留资和采集、流程中心等，应用市场体系建设等。

未来，得帆信息将基于自有优势持续深耕汽车及零配件、装备制造、医药、电子电器等传统强项行业，延续在建筑、地产、新经济等多领域的成果并持续发力，持续聚焦中大型企业客户，拓展业务应用场景；从小微场景入手，提供垂直业务方向的方案和服务；深化 AI 技术的应用，增强产品协同性和集成度，辅助企业的商业决策，加强得帆云全产品线；整体赋能输出，提供完整平台产品和解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。