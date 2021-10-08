以下内容来自 Omdia：

要点 根据 Omdia 在 2021 年 8 月对多家中小规模显示面板制造商出货量的最新调查，2021 年的智能手机显示面板出货量预计将达到 17.14 亿片，比 2020 年同比增长 11%，有所回弹。

2021 年 AMOLED 出货量预计将实现 34% 的年同比增长。后新冠疫情时代消费者的 5G 智能手机换机需求是出货量增长的主要推动因素。

虽然 AMOLED 的出货量将实现增长，但 TFT LCD 的出货量在 2021 年预计将保持平稳。随着因 5G 的推广而带来的智能手机消费转移，智能手机市场对于 AMOLED 的需求将在 2021 年实现增长。

由于 2021 年一季度超额订购，二季度的实际智能手机显示面板出货量将有所下降

根据 Omdia 的《智能手机显示面板市场追踪 – 历史 – 2021 年二季度主要数据》数据库，2021 年二季度的智能手机显示面板出货量为 3.965 亿片，与一季度的 4.546 亿片相比，有着 13% 的季度同比下降。

一般来说，由于每年一季度的需求较弱，二季度的智能手机显示面板出货量都会有所增长。这一现象的原因在于智能手机销量会在圣诞和元旦期间出现一个高点。此外，新款手机的启动生产也会增加显示面板需求。

但是，2021 年有所不同，二季度的智能手机显示面板出货量出现了不同寻常的显著下降。造成这一现象的原因是 2021 年一季度的智能手机显示面板超额订购。

A-Si TFT LCD 显示面板是这一下降中受影响最大的，出货量从 2021 年一季度的 1.624 亿片降到了二季度的 1.33 亿片，季度同比下降 18%。LTPS TFT LCD 的出货量则从 2021 年一季度的 1.418 亿片降到了二季度的 1.317 亿片，季度同比下降 9%，柔性 AMOLED 的出货量则从 2021 年一季度的 7650 万片降到了二季度的 6840 万片，季度同比下降 11%。与此同时，刚性 AMOLED 显示面板的出货量则从 2021 年一季度的 6200 万片小幅增加到了二季度的 6330 万片，季度同比增长 2%。各项出货结果请见图 1。

图 1：2020-2021 各季度智能手机显示面板出货量与预测

AMOLED 出货量将在 2021 年下半年实现增长，而 TFT LCD 出货量则将在 2021 年二季度之后保持平稳

2021 年一季度的 TFT LCD 出货量异常增长主要有两个原因。首先是在华为因受美国政府禁令制裁而导致市场份额萎缩后，各家厂商均希望备货充足，推动销量提升。其次是由于对驱动芯片短缺的担忧导致的超额订购。为避免显示面板库存成为死库存，各家智能手机厂商均采用标准屏并积极采购大宗 TFT LCD 显示面板，一款屏幕可以被多个机种采用并且可以延续几代产品。但是，这也意味着需求被提前消耗提前消耗。

因此，根据 Omdia 对于显示面板制造商的调研来看，即便在接下来的圣诞和元旦期间将有各种手机促销活动，2021 年三、四季度的 a-Si 和 LTPS TFT LCD 出货量预测将保持平稳。

另一方面，柔性和刚性 AMOLED 显示面板的出货量则预计会在 2021 年下半年出现增长，主要得益于新款 5G 手机需求的预期增长。美国和欧盟市场消费者希望将 4G 手机换为高端型号新手机的需求，在从新冠疫情的抑制下释放后，将会加快。

根据市场情况和 2021 年上半年实际出货量调查结果（请见图 1）以及对于下半年的短期预测，柔性和刚性 AMOLED 显示面板的季度出货量预计在 2021 年下半年仍会继续增长。同时，（a-Si 和 LTPS）TFT LCD 的出货量预计将保持平稳，原因是考虑到 2021 年第一季度智能手机显示面板出货量的超额预订而做出的调整。

智能手机显示面板对于 AMOLED 的需求预计在 2021 年将实现增长

综合 2021 年上半年的实际出货量以及对下半年的预测，2021 全年的智能手机显示面板出货量预计将达到 17.14 亿片，与 2020 年的 15.4 亿片相比，年同比增长 11%，有所回弹，请见图 2。

图 2：2020-2021 各季度智能手机显示面板出货量与预测（年度）

将 2021 年的 AMOLED 数据与 TFT LCD 数据相比，AMOLED 在智能手机市场的年度出货量预计将达到 6.12 亿片，年同比增长 34%，而 TFT LCD 在智能手机市场的出货量预计将达 11.01 亿片，几乎保持不变，年同比增长仅有 1%。2021 年智能手机行业对 AMOLED 的需求将实现增长，与此相比，TFT LCD 的出货量将保持平稳。

新冠疫情的影响似乎正在减退，居家令也开始逐步解除。预计消费者对于智能手机的需求将在 2021 年圣诞和 2022 年元旦期间推动销量增长。同时，我们还需继续保持警惕，避免新冠疫情卷土重来，才能好好享受 5G 智能手机和 5G 网络服务带来的快乐。