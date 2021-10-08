近日，国内女性健康领域创新平台型企业英姿医疗宣布已完成数亿元的 B+ 轮融资，由礼来亚洲基金（LAV）领投、原投资人斯道资本、红杉中国、和新投资人天堂硅谷跟投。

英姿医疗于 2015 年底在杭州创立，目前在杭州、苏州和湘潭设立了研发和生产基地，并在上海新设立了创新中心。目前，该公司已推出首批妇科宫腔微创系列产品，包括宫腔高效旋切冷刀、多功能宫腔镜等产品组合。同时，其已与国内学术机构展开了科研合作，这将有助于以患者为中心的妇科宫内疾病诊疗新技术的快速发展和广泛普及。

英姿医疗董事长兼 CEO 楼亭先生表示：“我们十分荣幸能获得国际知名投资机构礼来亚洲基金（LAV）领投本轮融资，并非常感谢公司原投资方斯道资本和红杉中国的继续增持、以及新投资人天堂硅谷的加入，这也是投资人对英姿的管理团队、创新战略和执行能力的高度认可。通过本轮融资，公司将加速新产品的开发、国内外的商业布局和战略性的业务拓展。”

英姿医疗执行董事兼总经理夏晨先生表示：“非常感谢国际投资机构对我们管理团队的认可。在过去的二十年，我们推动并见证了中国宫颈癌防治事业的蓬勃发展。展望未来，我们将坚持以服务医生和让患者受益为产品和服务创新理念，以国际水准的临床实践为指引，不断奋进、砥砺前行，努力使中国的女性能够便捷、平等地受益于医疗技术的创新与进步。”

礼来亚洲基金（LAV）副总裁高韵表示：“当前在女性健康领域，我国存在显著的未满足需求，疗法和产品技术的先进性与发达国家相比仍有较大差距。作为国内女性健康创新器械的先驱者，英姿医疗专注于通过综合高效的临床解决方案，提升该领域的治疗手段。公司已于年内取得多款宫腔微创产品的注册证，后续还将推出宫颈健康、盆底康复和妇科感染等领域的全系列产品，以领导妇科器械领域的技术进步。我们很荣幸能够携手英姿，支持公司在杰出的创始团队带领下快速发展，造福中国的患者。”

斯道资本资深合伙人林蕊表示：“女性健康一直是斯道资本关注的重点方向之一，我们早在 2008 年即开始深耕中国女性健康领域，之后联合创建了英姿医疗。英姿医疗致力于打造女性健康领域的领先医疗器械平台型企业，通过自主创新与先进技术引进的双轮驱动，布局多个产品线，成长迅速。我们有幸能和公司共同成长，并将继续坚定地支持英姿医疗，为中国女性的健康事业做出贡献。”

天堂硅谷（TTGG）合伙人许宾表示：“英姿医疗创始团队多年来一直深耕女性健康领域，是国内对临床医生和患者需求最有持续深度理解和服务经验的团队之一。随着国际国内医疗检测诊断水平、临床治疗技术、术式不断优化提升，相对单一器械和药品，未来更需要服务于特定科室检、诊、治一体化，对临床医生和患者都更具诊疗效果、便利性和经济性的临床解决方案。公司以多款宫腔微创产品为旗舰系列，拟快速构建覆盖全妇科的国际领先产品梯队集群，致力于成为女性健康领域创新器械和专业临床解决方案引领者。我们很荣幸能参与英姿医疗的事业和愿景，伴随公司发展成为对医疗健康产业和患者健康事业均创造巨大价值的伟大企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。