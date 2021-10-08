近日，中国商业航天运管服务企业航天驭星宣布完成近 2 亿元人民币 A++轮融资，合投方为东方证券、峰谷资本、天大海棠基金，同时得到了元航资本、嘉铭浩春、明势资本、银杏谷资本等众多老股东继续支持。据悉，航天驭星本轮融资主要用于海外卫星地面站布局与新技术研发。

航天驭星成立于 2016 年，是国内较早从事商业卫星测运控服务的民营企业，致力于成为世界领先的商业航天产业基础设施建设者和运营商。

航天驭星业务范围包括多功能地面站、星上测控数传设备、基带等星地通信设施设备、航天运管软件系统、星箭测运控、卫星在轨碰撞预警、遥感卫星定标等服务为一体的航天器在轨运管一站式解决方案。

自成立以来，航天驭星积极布局地面站、遥感卫星定标场等航天基础设施，成为国内地面站网资源分布最广、设备最全的民营企业。截至目前，航天驭星分别在北京、宁夏中卫建有专业的商业卫星运管中心；在新疆、宁夏、黑龙江、法国、阿塞拜疆等多个地方和国家建有商业卫星测控基地，自建了覆盖 S、X、L、C、Ka、UHF 和 VHF 多个频段、3 米至 13 米多个口径的近 50 台套设备，另有全球合作站十数套；与武汉大学合作，建成并启用了全球首个集成像遥感卫星和非成像测高卫星的综合定标场。

2020 年 11 月 7 日，星河动力 “谷神星一号” 火箭成功发射，实现了中国民营火箭 500 公里入轨发射的突破。航天驭星调用国内外多个地面站，为火箭提供了从点火到星箭分离全程测控服务和火箭视角发射视频的实时回传。

2021 年 9 月 27 日，在吉林一号高分 02D 卫星发射任务中，航天驭星精河站、阿塞拜疆站接力为卫星提供了早期轨道段连续三圈次测控服务。航天驭星阿塞拜疆站，对于卫星早期轨道段测控和应急处置具有极为重要的意义。卫星在中国境内发射入轨后，该站能够有效增加 2-3 个跟踪圈次，保障卫星顺利入轨，提高卫星状态监控和载荷调整效率，缩短卫星工程测试时间，确保卫星早日投入应用。

航天驭星目前已经有偿服务了 88 颗卫星，其中长管卫星超 50 颗，在业内领先。其服务的用户既包括和德宇航、天仪研究院、九天微星、国电高科、零重空间等商业航天新锐企业，也包括中科院、航天科技、航天科工、电科集团、清华大学、武汉大学、中山大学等传统的国有卫星研制、应用单位和高校，服务的卫星包括立方体卫星以及百公斤级的遥感、通信等业务卫星。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。