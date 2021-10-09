根据 Sensor Tower 商店情报平台发布的 2021 年 9 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，由于近期腾讯、网易均有新品大作上市，米哈游《原神》迎来 1 周年庆，本期入围全球手游发行商收入榜 Top 100 的 39 家中国厂商，合计吸金近 25.2 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入的 41.5%，收入和占比均创历史新高，详细报道如下。（特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道）

中国手游发行商收入 Top 30

随着 9 月《原神》1 周年庆典的到来，米哈游收入环比增长 121.8%，相当于去年同期的近 10 倍，再创新高，重回全球手游发行商收入榜第 2 名。若从单款产品的成绩来看，《原神》是今年 9 月全球收入最高的手游，移动端吸金高达 3.4 亿美元。

网易《哈利波特：魔法觉醒》于 9 月初上线，之后连续 20 余天位列中国 iPhone 手游下载榜榜首，稳居中国 iOS 手游畅销榜前三。在该游戏的带动下，9 月网易移动游戏收入环比增长 38%，同比增长 26.2%。

由于旗下《守望黎明》、《帝国曙光》(Rise of Empires) 等 SLG 手游收入全线增长，本期龙创悦动收入环比增长 17.3%，排名上升 5 位至第 11 名。

9 月雷霆游戏旗下修仙放置手游《一念逍遥》和经典 RPG 手游《问道》亦迎来重大更新。在西游联动上线后，《一念逍遥》日流水刷新上市以来的最高记录；《问道》手游在推出年度资料片和年度十一大服之后，收入环比激增 56%。雷霆游戏收入相应环比增长 20%，排名上升 6 位至第 16 名。

继入围 8 月发行商榜单之后，9 月星合互娱 SLG 手游《小小蚁国》收入保持稳步增长，并在 10 月 1 日创单日流水新高。除了在题材上具备创新优势，《小小蚁国》在发行方面针对海外重点市场进行深度本地化，在美国和韩国，其评分均高达 4.5 分，后续潜力值得期待。

由于《捕鱼大作战》、《富豪麻将》等游戏收入激增，途游游戏收入在 8 月环比增长 49.3% 的基础上，本期再度增长 14%，并首次跻身全球手游发行商收入榜第 97 名。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是竞技世界、创酷互动、多益网络、紫龙游戏、波克城市、Six Waves、英雄互娱、途游游戏 和 Sky Entertainment 共 39 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

中国 iOS 市场方面，英雄联盟云顶之弈自走棋手游《金铲铲之战》9 月收入环比增长 148%，前进至榜单第 6 名。

除了前文提到的网易《哈利波特：魔法觉醒》、米哈游《原神》、雷霆游戏《一念逍遥》和《问道》手游，本期增长显著的还有网易《阴阳师》手游。

随着五周年活动上线，《阴阳师》日流水在 9 月 22 日创上市以来新高，9 月收入环比增长 58%。截至今年 9 月底，这款二次元卡牌手游在全球的总收入已突破 18.4 亿美元，其独特的故事背景和美术设定开创了中国二次元手游的新时代，也成为无数粉丝心中的经典。