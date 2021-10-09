根据 IDC 近日发布的《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告，2021 年第二季度》，全球外置存储市场从 2021 年一季度开始回温，在二季度得到更强增长，同比上升 9.7%，市场规模达 69 亿美元；从存储阵列看，全闪存系统在二季度同比增长 7.6%，总规模超过 27 亿美元。

2021 年以来，中国外置存储市场保持了较快的增长，2021 年上半年同比增长率达到 33.5%，市场规模达到 23.9 亿美元；2021 年第二季度同比增长为 33.3%，市场规模为 14.6 亿美元。

从存储系统看，软件定义存储（SDS）以及超融合存储系统（HCI）仍会推动中国企业级外部存储市场的增长。2021 年上半年，存储币、起亚币等挖矿项目仍推动 SDS 产品的出货；HCI 也在第二季度开始支撑例如 BZZ Swarm 项目为代表的挖矿场景。同时，传统行业的需求，如来自医疗行业的 PACS 系统分布式存储需求和金融行业的上云需求等仍会在未来几个季度推动 SDS 和 HCI 产品的出货。目前，软件定义存储以及超融合存储系统的硬件收入在整体外置存储市场占比已超过 44%，2021 年上半年同比增长超过 53%。全闪存存储系统在 2021 年上半年同比增长 45.4%，金融和政府贡献了全闪存存储系统 60% 左右的出货，随着 “双碳” 目标的推进，更多用户将追求建立更高效节能的未来数据基础设施，“全闪存数据中心” 成为数据基础设施建设的目标，其他传统行业如制造、教育和交通等行业将继续加大对全闪存阵列的采购。

IDC 预测，中国外置存储市场的未来五年复合增长率将达到 12.6%，规模将在 2025 年达到 96 亿美元，其中软件定义存储硬件以及超融合硬件都将在未来五年达到 16% 以上的复合增长率；2021 年全闪存存储市场的增长速率仍将超过 30%，市场占有量逐渐提升。

IDC 中国企业研究部研究经理杨昀煦表示，2021 年第三季度中国企业级外置存储市场仍将保持 25% 左右的快速增长，政府政策仍将继续引导市场加快数字基础设施建设，在包括 5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等七个领域中推动 “新基础设施投资计划” ，鼓励最终用户投资于数据中心和 IT 基础设施，这将使许多企业升级他们的 IT 基础设施，使他们的业务和应用数字化，并最终影响数据消费和存储支出。建议存储技术供应商继续关注各省市地区，特别是对涉及疫情防控和公共卫生的重大项目建设，以及工业投资和交通基础设施投资，深入行业场景进行技术研发，协助企业机构升级数字基础设施。