科凯（南通）生命科学有限公司（简称 “科凯生命科学”）宣布获投 3.5 亿元人民币 Pre-C 轮融资。本轮融资由 BOCG 蓝海、上海自贸区基金领投，张科禾润基金、兴证资本、华医资本、南通产控、九州通（楚昌投资）及深圳重大产业投资基金跟投。

本轮融资款将用于现有心脏瓣膜大规模临床实验项目的加速推进，瓣膜临床申报与验证性临床持续投入，后续创新产品管线研发推进以及潜在的战略合作。

科凯（南通）生命科学有限公司成立于 2018 年 9 月，是一家专注于结构性心脏病领域的医疗器械研发、生产和销售为一体的高新技术企业，开发针对不同人群、不同需求、不同场景瓣膜疾病的系统解决方案。科凯生命科学是中国结构性心脏病治疗产品研发的创新企业, 公司研发了多款具有自主知识产权的心血管介入类产品。目前，其多项产品已经完成定型并进行多轮动物实验，初步验证了产品的安全性和有效性。其中，公司首个介入产品二尖瓣瓣膜修复系统 LIFECLIP 已于今年 7 月进入正式注册临床试验阶段。

科凯生命科学针对外科手术禁忌高危或无法耐受外科手术的二尖瓣反流患者，在缘对缘修复原理基础之上，自主研发创造了适合国内患者的修复类产品二尖瓣瓣膜修复系统 LIFECLIP。该产品目前已完成多例临床患者入组，术后患者二尖瓣反流程度得到明显改善，且均未出现并发症，初步证实了 LIFECLIP 的临床安全性和有效性。

在产品临床层面上，科凯除了 LIFECLIP 顺利研发进入临床以外，公司重点打造的经股二尖瓣瓣膜修复系统 KokaClip 和经股置换瓣膜 KokaValve 都有独特的技术优势和特点，已经通过伦理并即将进入临床阶段。公司同时拥有二尖瓣环缩修复技术平台，二尖瓣环缩生产场地已经通过张江园区立项审批。公司在产品创新、产品组合方面具有更扎实的技术底蕴和更灵活多样的研发手段，从而不断开发出更多国产新型医疗器械，造福广大瓣膜疾病患者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。