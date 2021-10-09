近日，兴富资本旗下四期基金完成对上海群之脉信息科技有限公司（以下简称 “群脉科技”）数千万元人民币 B 轮投资。

群脉科技前身为群硕软件开发（上海）有限公司（以下简称 “群硕软件”）的 SCRM 事业部。群硕软件成立于 2003 年，总部位于美国硅谷，在中国上海、武汉设有研发基地，主要为微软、万科、VIVO 等企业的数字化变革提供软件产品和解决方案。群脉科技作为群硕软件事业部，自 2015 年起持续致力于为品牌方提供全域用户管理解决方案，并于 2019 年设立群脉科技开始独立运营。经过六年的沉淀，群脉科技已有员工 200 余人，搭建了 “技术+产品+市场销售+运营” 全面的团队。创始人兼 CEO 周萍女士毕业于上海交通大学计算机专业（少年班），是前群硕软件 001 号员工，曾任群硕软件副总裁，全面负责群硕软件中国区的产品研发及业务运营等工作，拥有超过 20 年的复杂软件项目经验，以及 10 余年 SCRM 及数字营销行业经验。

群脉科技是全域用户管理运营解决方案服务商，形成了独有的 “1+3+N” 的企业级 SaaS 产品矩阵，即以数据中台 CDP 为基础，配合 SCRM（D2C 用户运营平台）、SFE（S2b2C 销售赋能）、PTS（D2C 私域商城）三大应用中台，通过不同功能模块排列组合匹配用户多种业务场景，为企业提供各类场景的营销、销售、运营在内的一站式用户全生命周期管理，帮助企业在新消费浪潮中实现数字化变革与升级。公司从零售、快消行业起步，并快速拓展至母婴、鞋服、食品、医疗、汽车等行业，已服务了包括联合利华、达能、美德乐、波司登、康师傅、卡士、元祖在内的近百家品牌企业。

本轮融资后，群脉科技将继续加大 SaaS 产品研发投入，加速产品迭代升级，完善产品矩阵，打造合作伙伴生态系统，为更多细分领域的大中品牌客户提供从战略咨询到数字化实施及增值运营服务的一体化服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。