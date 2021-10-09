近日，北京源堡科技有限公司（以下简称” 源堡科技”）完成过亿元 B 轮融资，这已是公司自成立两年多以来，完成的第三轮融资。本轮融资由中信创投领投，中交鼎信、复奇资本、图灵创投跟投，老股东启迪之星、陆石投资持续跟投。此前，公司投资方还包括高瓴创投、中关村发展前沿基金等多家投资机构。

源堡科技是一家专注于网络安全量化风险管理的科技企业，公司基于自主研发的安全风险自动化评估与管理平台 “幻视”，为企业提供风险量化评估分析、风险持续性监测和风险预警管理等服务，从根本上解决了网络安全保险定价及核保难的问题。

源堡科技创始人兼 CEO 韩冰表示，随着数字中国战略的快速推进，网络安全保险将在我国相关政策的鼓励和支持下得到快速的发展，但也要充分认识到，网络安全保险是一种风险识别与定价难度大、风险管理技术门槛高的特殊险种，其发展离不开技术的支撑。源堡科技解决的不是单一风险点的问题，而是针对网络安全保险承保全流程提供一套完整的风险管理解决方案，形成风险评估、处置、转移（保险）、监测为一体的风险管理闭环，全面提升企业风险治理能力，帮助企业和保险机构从源头降低风险损失。

目前，源堡科技服务领域已涵盖金融、能源、电信、医疗、汽车、教育、互联网等多个重点领域，并与国寿、人保、太保、中再、瑞再、中信集团、国家电网、中核凯利、国汽智联、汽车之家等近百家企业建立了深度合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。