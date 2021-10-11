10 月 11 日，杭州畅溪制药有限公司（以下简称：畅溪制药）——针对包括呼吸道系统疾病在内的严重影响人类日常生活质量疾病的新药的发现、研发和产业化的临床阶段的生物医药公司，宣布完成近 2 亿元 C 轮融资，本轮融资由龙磐投资领投，招商证券投资、和达资本跟投，现有股东国中资本超比例跟投（Super Pro Rata）。WinX Capital 凯乘资本担任本轮融资独家财务顾问。据悉，公司本轮资金将用于支持创新型的吸入给药产品的开发、外部商业合作和新的生产基地的建设。

“我们很高兴专注于生物医药领域的顶级基金龙磐投资领投了本轮融资，也非常感谢新老投资人对于畅溪的支持和信任。同时非常自豪我们在产品开发逻辑、项目研发进度、对外合作方面的快速进展被顶级投资者认可。” 畅溪制药创始人和首席执行官陈东浩博士表示，“C 轮融资的完成将会帮助我们进一步巩固战略地位，加速我们多个项目的开发和国际标准的产业化基地的建设，以及完善我们独特的吸入技术平台，使我们有机会开发真正创新的产品。凭借公司内在的创新基因和强大的执行能力，我们将继续致力于为中国及全球开发颠覆性的药物。”

龙磐投资董事长余治华先生表示：“我们非常看好创新型吸入制剂产品的未来市场潜力。畅溪具有全球领先的制剂开发技术、药械互动研发体系和独创的吸入器开发评价系统，研发团队经验丰富且资源互补，期待畅溪快速将极具临床应用潜力的创新吸入药物推向市场，造福患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。