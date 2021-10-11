近日，数字孪生平台提供商 DataMesh（北京商询科技有限公司）完成近亿元 B1 轮融资，资金主要用于产品和技术研发及市场开拓等。本轮融资由基石基金（“京投公司” 旗下创投平台）领投，联想创投等机构跟投。易凯资本在本次交易中担任独家财务顾问。

DataMesh 成立于 2014 年，是一家专注于数字孪生平台的高新技术企业。其理念是使用数据孪生技术帮助普通人变成专家，提高一线人员能力，优化社会生产力结构。DataMesh 数字孪生平台可以快速连接 CAD/BIM/IoT 及知识数据，结合混合现实技术（XR/MR），实现物理世界与数字世界的虚实映射和仿真，打造工业、建筑场景下的 “元宇宙”，为企业实现数据到人最后一公里的降本增效。

目前 DataMesh 数字孪生平台已广泛应用于工业制造、建筑建造与运维行业，支持培训、巡检、维护、装配、施工、监理等场景，标杆客户包括：三一重工、山河智能、奥托立夫、美的、BellSystem24、大林组、鹿岛建设、清水建设、户田建设、三井住友建设、顺丰等。产品从最初就采取国际化的方式发展，以 SaaS 服务的形式远销海外，已经被日本、新加坡、澳大利亚数十家工业和建筑企业采用。

DataMesh 创始人兼 CEO 李劼表示：“我们坚信数字孪生最终是为普通劳动者而不只是为领导服务的。要让数字孪生做到人人可用、随处可用，提升每个人的能力，普惠中国四亿、全球二十亿的产业工人，需要从底层做起，最终打造真正的工业元宇宙。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。