10 月 11 日，华夏英泰（北京）生物技术有限公司（以下简称 “华夏英泰”）宣布完成超 2 亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由华创资本领投，祥峰投资、弘晖资本、道远资本、枫海资本、广州三合悦跟投，老股东汉康资本、源星资本、仙瞳资本、昌发展追加投资持续支持，行远致同担任本次交易独家财务顾问。本轮融资的资金将用于公司双靶点血液瘤 STAR-T 项目的临床试验推进、实体瘤 STAR-T 管线的开发和临床研究开展，以及产业化建设等。

华夏英泰由分子免疫学家林欣教授于 2018 年领衔创立，在创新型 T 细胞免疫治疗领域取得诸多技术突破。2014 年，在美国 MD 安德森癌症中心任冠名讲席教授和肿瘤生物学项目主任的林欣教授被引进回国，任清华大学基础医学系主任，同时受聘教育部长江学者讲座教授和国家高层次人才引进专家。林欣教授带领科研团队持续进行 T 细胞免疫学基础研究，积极将研究成果进行临床转化，开发出全新的细胞治疗手段，取得良好的临床效果，为癌症患者带来治愈的曙光，并将 “科技创新，攻克癌症” 的科学理想植入华夏英泰的发展愿景中。

华夏英泰联合创始人赵学强博士表示：“华夏英泰依托独特的 STAR-T 和 enTCR-T 技术平台，已建立起靶点涵盖血液肿瘤、实体肿瘤以及病毒感染等多种适应症的丰富产品管线。在前期的 IIT 临床研究中取得了优异的安全性和有效性数据，受到了国际权威期刊《Science Translational Medicine》和美国血液学会年会 (ASH)、欧洲血液学年会（EHA）的高度认可。公司成立三年多，得到了医疗界、学术界、产业界、政府部门、专业媒体等朋友们的大力支持，目前正在积极推进创新产品的产业化，使其早日成为能够让患者获益的细胞类药物。特别的，感谢各位新老投资人对华夏英泰的认可和信任，我们一定不负重托，与大家携手共创未来。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。