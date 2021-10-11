鲁尔新材在 6 个月内连续完成 A 轮与 A+轮融资，融资金额达 5000 万元。其中，A 轮由线性资本领投，鼎聚资本跟投；A+轮由高瓴创投独家领投。本轮融资将用于持续加强相变材料基础研发、新产品应用开发、供应链扩张与人才储备。

鲁尔新材成立于 2011 年，以高效相变储能材料（-50℃至 100℃内任意温度）为核心技术，秉承 “用新材料创新传统行业” 的初心，为疫苗、生物制品、血液制品、药品、生鲜食品提供长时效的精准控温、低成本、可视化的全程冷链包材服务。依托多年来服务医药领域世界 500 强级别客户和前瞻性的技术积淀，并已将标准化、专业化、数字化的产品及服务，提供给国内外诸多企业，国药、华润等医药流通企业，科兴、康希诺等疫苗型企业，以及迪安诊断和金域检验等检验检测三方机构等。

作为国内唯一一家进入德国相变材料质量协会的公司，目前鲁尔新材自主开发 “云箱” 平台，线上已有超过 10000 只医药租赁冷包、5000 台温度记录仪、20 万只蓄冷盒、80 家租赁客户、逾 2 亿条存储数据，在线下已建成 5 座中心仓库，租赁网络覆盖全国所有省份，其中四分之三的线城市均可实现回收。

鲁尔新材创始人支晓华表示，公司自成立至今一直秉承 “温度运营商” 定位，以 “新材料创新传统行业” 为初心，“让温度守护生活” 为使命，将国际领先的相变储能材料（PCM）与数字化相结合，可广泛地应用到医药冷链、生鲜冷链、碳中和、消费升级、散热和温控等领域，至今已全面铺开冷链市场。

鲁尔新材自主开发 “云箱” 平台，目前线上已有大于 10000 只医药租赁冷包、5000 台温度记录仪、20 万只蓄冷盒、80 家租赁客户在线，存储数据逾 2 亿条，线下已建成 5 座中心仓、租赁网络覆盖全国所有省份、包括 3/4 线城市均可实现回收。

“本轮融资将助力鲁尔新材稳固在国内医药冷链包材市场的行业地位，增强企业在医药冷链包材出口与海外市场上的竞争优势，加大供应链整合与人才吸引力度，以承接未来快速增长的业务。” 支晓华说。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。