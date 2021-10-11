源码资本近日宣布完成五期人民币基金募集，募资总规模超过 70 亿元人民币。此次人民币基金募资工作从正式开始到完成仅用了三个多月时间。新加入的出资人除了近 10 家保险机构外，还包括国家级引导基金，例如国家中小企业发展基金。现有 LP 中有多家机构都是连续多年出资，例如母基金元禾辰坤连续四年投资了源码资本。与此同时，五期人民币基金继续吸引了众多优秀的产业投资人。

截至目前，源码资本管理资金规模人民币和美元基金总计折合约 350 亿元人民币，受托管理的资金主要来自于国家级引导基金、地方科创基金、金融机构（保险、银行等）、市场化母基金、产业出资人，全球顶尖的主权财富基金、大学捐赠基金、慈善基金、养老基金等。

创始合伙人曹毅表示：“非常感谢新老投资人对于源码的信任，五期人民币基金募资完成让我们有更多力量去支持中小企业发展，继续寻找各个行业的优秀创业者，并支持他们从种子阶段一路成长为行业领军企业。我们也将继续通过投资去发现价值和创造价值，投早、投小、投科技，为推动科技创新、产业数字化、人工智能、机器人、先进制造、碳中和等领域的发展，推动数字经济和实体经济深度融合尽一份责任和力量。”

人民币基金募资负责人景雯娜表示：“源码团队持续不断为投资人创造优秀回报，此次人民币基金募集也受到了市场的广泛关注。在携手长期资本、产业资本助力科技创新的同时，源码也将继续保持基金规模在合适的体量，持续为出资人着想，推出更多优质的基金产品。”

自 2014 年成立以来，在促进科技创新、助力中小企业、丰富美好生活、推动绿色发展等领域，源码资本投资了超过 300 家创业企业，涵盖了产业数字化、人工智能、机器人、先进制造、绿色发展、企业软件、生命科学、新消费及新品牌、出海等行业，其中 80% 为早期阶段的创业企业。

成立之初，源码就在产业的数字化领域有深度的研究，发现了不同行业的数字化升级机会。当时大量传统行业都在酝酿数字化升级，在布料、药品、汽车后市场、物流、快消品等行业，数字化升级的趋势日渐明显。源码投资并见证了一批产业数字化、工业互联网企业的成长壮大，包括：百布、小药药、开思、锐锢、运去哪、易久批、易点云、众能联合等。

近三年来，源码在人工智能及机器人、基础软件及应用软件、集成电路、空天技术等重点技术创新领域投资了云鲸智能、海柔创新、厨芯、梅卡曼德、擎朗机器人，ONES、弘玑、稿定设计、安世亚太、D5、太极图形，壁仞科技、聚芯微电子，银河航天、凌空天行等。

此外，源码资本在生命科学领域加速投资，例如对微脉、恩和生物、硅基仿生、健海科技、剂泰医药、星药科技、宇道生物等医疗科技公司。在绿色发展方面，在新能源汽车产业链投资了理想汽车、小牛电动等，在新能源方面投资了联盛新能源、德兰明海、云谷等 “碳中和” 相关企业。

在大消费领域，源码一直围绕那些持续探索人们美好生活需求、重视技术驱动的产品服务创新企业，投资了字节跳动、美团、贝壳、自如、百果园、邻几、布鲁可、PMPM、moody、WonderLab、茶颜悦色等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。