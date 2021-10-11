根据 Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）服务近期发布的研究报告《2021 年 Q2 智能手机显示面板市场份额：Samsung Display 保持第一》，2021 年上半年，全球智能手机显示面板市场收益为 210 亿美元。Samsung Display（48%）、京东方（15%）、天马微电子（8%）等智能手机显示面板市场的收益增长了两位数。前三位的供应商占全球智能手机显示面板市场的营收总份额的近 71%。

Strategy Analytics 高级分析师 Jeffrey Mathews 表示：“智能手机显示面板市场的增长，得益于手机制造企业在中高端智能手机上扩大 OLED 面板应用的需求。为确保显示面板库存以缓解供应挑战而进行的争夺，也推动了需求。2021 年上半年，中国显示面板供应商，尤其是京东方、天马微电子和 TCL CSOT，在中国智能手机 OEM 供应链中获得了大量的 OLED 客户订单。”

Strategy Analytics 战略技术实践副总裁 Stephen Entwistle 指出：“我们预测，对高端显示技术的季节性需求，特别是可折叠屏，将推动市场进一步增长。然而，显示屏驱动元器件的持续短缺将影响智能手机显示面板市场上关键的产品供应。”