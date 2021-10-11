10 月 11 日，家庭智能健身品牌 YESOUL 野小兽宣布完成超 1 亿元 A 轮融资。本轮融资由小米集团领投，顺为资本与清科创投跟投，TEM 资本以及青桐资本担任本轮财务顾问。随着小米集团的投资，YESOUL 野小兽也正式成为小米生态链企业之一。

YESOUL 野小兽本轮所募集资金将主要用于智能硬件新品开发、优化供应链体系、强化线上课程内容以及开拓海外市场等方面。

内容方面，YESOUL 每年课程生产可达 3000 堂、完播率高达 87.3%，用户周均训练近 4 次，单次平均训练时长 27 分钟；截至目前，YESOUL app 用户已经突破 50 万人。

音乐作为动感单车运动的重要组成元素，YESOUL 也尝试通过与 DJ、乐队、音乐创作人合作，专门定制原创音乐融入课程。其还自主开发了 “实景骑行” 系列课程，通过 YESOUL 教练团的实地骑行与素材拍摄，结合直播技术，模拟实地骑行。

另外，YESOUL 最近与中国科学院计算所下属机构厦门数字智能研究院达成了合作，将通过对海量运动数据的分析，根据用户年龄、性别、运动能力与身体状态等差异点，借助 AI 算法输出千人千面的课程和匹配个性化运动目标。

YESOUL 表示，未来将坚持初心，持续优化 “智能硬件+课程内容+线上直播” 的运营模式，不断为用户提供包括专业的智能健身硬件、专业教练在线指导、专业且有趣的健身课程在内的居家健康管理方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。