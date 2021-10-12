2021 年 10 月 12 日，国际知名房地产咨询机构仲量联行 推出了中国首个全业态数字化资管 SaaS 平台——“臻量”。依托于在中国市场逾 30 年房地产评估实践、超过 300 名资深评估师积累的行业经验、市场数据、研究成果， “臻量” 旨在打造集数据收集、分析、研究功能于一体的资产价值评估信息生态系统，为行业现存的数据管理困局提供全方位、一站式解决方案。

洞悉资产真实价值，直击手动评估痛点

目前，房地产行业各方参与者在收集整理各类数据统计口径、计算方法和标准都有较大的差异，从业人员对数据的处理方式也导致了不同出口的数据质量参差不齐。当市场参与者需要探究资产的真实价值时，专业的独立第三方平台提供的数据管理有望成为破局之道。臻量旨在打造具有中立性及第三方客观性的 SaaS 平台，将数据梳理整合后以可视化形式呈现给用户。

在对房地产项目进行投资评估测算时，往往需要从业人员花费大量时间在数据建模，以及将租约、财务管理等数据整合成符合模型的格式等基础工作上。臻量平台可以实现项目模型自动化、标准化匹配，大幅度降低手动建模和数据管理时间，从而实现降本增效。

仲量联行中国区评估咨询服务部执行董事熊建平进一步表示：“中国的房地产市场格局正迎来深刻的变化；在当下的存量时代，物业持有人和运营方需要通过高效的精细化资产管理，才能实现项目租金收入和物业价值的增长。”

“臻量” 三大核心功能：

高效便捷的评估测算工具

贴合国内物业多样需求的专业估值模型，便于使用者快速上手操作；涵盖现金流折现模型 DCF、假设开发和成本法等多类型评估方法，满足本地化多样需求。

智能全面的资产管理平台

构建跨越资产全生命周期的统一管理体系，为冗杂的租约管理提供详尽直观的一站式平台服务，助力客户提升商业运营决策效率。

前瞻创新的专业地产智库

基于详实多维的底层数据深入分析行业趋势，敏锐捕捉市场发展先机，通过创新数据产品、工具赋能客户长远战略决策。

仲量联行大中华区评估咨询服务部总监刘嘉敏表示：“资产管理者每天都在面对海量的数据，其中不仅包括物业运营中产生的财务数据，还有地理空间、物流人力、消费场景等非财务数据；有机整合不同领域的数据，挖掘数据背后的价值并将其最大化，才能实现真正的智慧资产管理。‘臻量’SaaS 平台作为先行者，将开启房地产资管行业的新篇章。”

专业实战团队出品，全景立体市场洞察

中国房地产市场并不缺乏数据产品，各类房地产行业指数、政策分析、市场研究等智库产品层出不穷。与市场上其他垂直行业数据解决方案相比，臻量背后有一支长期深入业务一线的专业研究团队，能够定期为用户提供行业各类资产、话题的深度洞察。

2020 年，仲量联行在中国区完成了 6665 个项目评估工作、总估值达到 2.8 万亿元，并连续 16 年位列香港主板 IPO 物业评估服务第一，市场份额达 39%。熊建平表示：“过往三十年间我们完成了数以万计的评估项目，因此 “臻量” 开发团队对中国的房地产各资产类型及市场趋势有了全景式宏观概览和立体式的深度透视。我们致力于将研究结果真正应用至业务决策，助力行业参与者实现资产智慧管理。”

仲量联行大中华区首席执行官李倩玲表示 ：“在房地产科技创新方面，仲量联行始终引领行业数据产品新标杆，从为客户提供一站式全方位办公楼租赁专业服务的 “地产搭档”，到近期刚发布的全国首个覆盖超过 200 个城市办公楼市场信息的 “睿见数据”；“臻量”SaaS 平台的面世，不仅丰富了仲量联行房地产科技产品组合，也是公司在数据洞察领域的又一次全新探索。”