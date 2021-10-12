杭州先为达生物科技有限公司，一家处于临床阶段、专注于研究、开发治疗慢性代谢性疾病创新疗法的生物科技公司，今日宣布完成了 4.5 亿元人民币 C 轮融资，本轮融资由正心谷资本、IDG 资本及原有投资人 LYFE Capital 洲嶺资本共同投资，点石资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于现有项目的国际临床研究及后续产品管线研发。

“非常高兴能够获得诸多知名专业投资机构的支持，这将极大地助力我们正在和即将在中国、美国、澳大利亚及南美洲等多个地方开展的多项新药临床试验，加速我们的全球化布局。” 先为达创始人、董事长潘海博士表示，“2021 年我们先后迎来了首席科学官吴心乐博士、首席战略官兼美国子公司总裁钟伟东博士、美国子公司转化医学高级副总裁 Martijn Fenaux 博士的加盟，显著地提升了我们的管理、研发力量。新一轮融资的顺利完成，让我们更加有信心和能力与我们的投资人长期合作，共同努力，以具有更高临床价值的创新药物惠及患者，并为投资者创造可持续回报。”

正心谷资本合伙人谢榕刚先生表示：“非常高兴参与先为达本轮融资。正心谷资本专注于支持追求卓越的企业家，通过长期、持续不断的努力，打造世界级的优秀企业。先为达立足自主创新，打造了一条具有极强竞争力的、兼备 First-in-Class 和 Best-in-Class 潜力的研发管线。我们期待与先为达一起分享我们的经验和资源，加速推进先为达项目研发进度和全球研发布局。”

IDG 资本副总裁黄滔博士说：“先为达拥有出色的管理团队、优秀的产品组合和清晰的战略计划，这些都预示着这家公司的前景十分远大，这与我们的投资策略十分契合。我们期待能帮助先为达实现其成为中国乃至全球代谢性疾病领域领军企业的愿景，共同改善患者的生命质量，造福人民、惠及世界。”

LYFE Capital 洲嶺资本管理合伙人陈刚先生表示：“LYFE Capital 专注于为优质的医疗企业提供价值创造，自上轮投资以来，LYFE 与先为达团队形成了紧密的合作关系，嫁接诸多国内国际资源，在一年的时间内见证了先为达取得了快速进展并逐渐成长为国际化生物技术平台，我们很荣幸能够持续支持先为达，并期待与团队共同打造代谢病领域的国际化生物技术平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。