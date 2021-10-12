北京凯德尼医疗科技有限公司（简称：凯德尼医疗）宣布完成过亿人民币的 A+轮融资，由私募投资机构和玉资本领投，医疗人工智能企业医渡科技、探针新医疗基金、老股东顺为资本、凯风创投等跟投，探针资本担任独家财务顾问。本轮融资所得主要用于加速慢病数字医疗疗法的临床研究，以及公司后续团队的扩充等方面。

凯德尼医疗成立于 2015 年，是一家慢性肾病全病程管理平台，专注肾病患者的院外场景，从准确、可靠、前沿且贴心的肾病知识和资讯入手解决肾病患者和医生的教育问题，逐渐改变患者的认知。随后，联合国际化的肾内科医生团队，平台能够为肾病患者提供 360 度的高性价比的全程管理，保证患者的院外安全，从而延缓肾病患者的尿毒症进程，让肾病患者能够更好地带病生存。

对于投资凯德尼医疗，领投方和玉资本创始合伙人曾玉表示：“凯德尼是国内领先的慢性肾病管理平台，我们非常惊喜的看到凯德尼在临床和商业上取得的成就。这离不开陈总及其带领的团队对疾病和患者需求的深刻认知和技术上的多年累积与打磨。和玉资本长期关注数字医疗领域的发展，我们看好凯德尼团队在技术和商业模式上的巨大潜力，期待长期陪伴公司快速成长。”

医渡科技集团旗下健康管理平台及解决方案副总裁梁宇鹏表示：“数字医疗的迅猛崛起，得益于近年来 AI 技术的快速发展和互联网技术的不断提高。我国有数亿慢病人群，人口老龄化趋势加剧，数字医疗慢病健康服务面临着广阔的市场空间，也是医渡科技希望通过自身产品及生态合作共同服务的重要领域之一。凯德尼拥有优秀的团队，在慢性肾病（CKD）领域具有对患者需求、疾病管理方案的深刻理解和强大的创新潜力，并取得了一系列优异表现。我们非常荣幸能够与公司携手，并希望通过自身 AI 智能技术与创新能力，加强合作，深化智慧城市健康管理战略，携手共促商业保险、城市健康管理和科研学术研究等领域的创新发展，提升医疗健康服务可及性，践行健康中国战略，共筑绿色医疗。”

顺为资本合伙人李锐表示：“我国慢性肾病患者群体庞大，其中大部分患者依从性较差，这一境况亟待解决。随着互联网以及医疗健康领域的快速发展与迭代，各个病种的患者管理辅助工具都在加速爆发。顺为资本长期关注大健康产业赛道，并于 2018 年关注到凯德尼团队。公司过去几年发展稳健，未来进一步深入肾病人群的想象空间很大。相信在创始人陈绪勇的带领下，肾上线能够领跑行业，助力我国肾病管理事业长期发展。”

凯风创投合伙人文纲表示：“凯德尼医疗是我们在全球范围内看到的对慢性肾病管理做得最专业的公司，团队的工作成绩得到了众多的专家和患者的认可。我们相信在融资完成后，公司能在慢性肾病管理能力上更上一层楼，让越来越多的慢性肾病患者、医生、整个社会受益于公司提供的管理服务。”

探针资本合伙人杨丹宁表示：“凯德尼医疗已在中国慢性肾病管理及数字疗法领域探索出了自己独特的模式。团队凭借对慢性肾病临床诊疗的深度理解，建立了极为高效的数字化智能管理体系，从而赋能健康管理师将管理服务切实传递至用户端，并达成了令人激动的临床效果。凯德尼医疗的服务体系及商业模式设计不仅是慢性肾病领域的标杆，同时在其他慢性疾病管理领域也有巨大的借鉴意义，我们非常荣幸能够陪伴公司持续前行。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。