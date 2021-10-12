水母智能近日公布，公司已完成 7000 万元人民币 A 轮融资，本轮融资由源码资本领投，红杉中国种子基金、高瓴创投跟投，老股东元璟资本、微光创投持续加码，华兴资本担任独家财务顾问。这是继今年 6 月完成天使轮融资后，水母智能新近交割的又一轮融资，短短 3 个月内累计融资规模超 1 亿元人民币。本轮融资资金将主要用于技术研发、团队扩张和用户增长。

水母智能成立于 2020 年 11 月，致力于打造覆盖企业全方位设计需求的可商用智能设计交付平台，为中小微企业提供完整智能设计及柔性供应链解决方案。目前智能设计服务包括智能形象设计、智能包装设计和智能商品设计，目标客户主要包括中小微品牌方、消费品企业、新农村新农户等，目前平台注册用户 200 万。

公司核心成员有近 20 年在专业设计领域的经验沉淀，董事长贾伟是洛可可创新设计集团创始人，著名设计师。创始人兼 CEO 苗奘是设计和创新管理海外双硕士，历任洛可可伦敦公司创始人总经理，全国 UED 事业群总经理、智能出行创始人总经理；联合创始人周志鹏曾任共享设计平台洛客 COO。二人均为洛可可集团合伙人，在创新设计业务及 toB 创业上配合多年。核心团队成员来自洛可可、阿里、网易、美团、滴滴等企业。

在公司创立之初，水母智能发现设计行业数字化转型缓慢，整个行业由基本人工设计师供给，因此中小微企业在品牌形象、包装和产品设计等方面存在服务不透明，水平参差不齐，成本价格高等普遍痛点。近年来，随着国家持续出台政策支持中小微企业发展，越来越多的中小微企业，尤其是偏远地区的小微企业、农业企业等蓬勃生长，这些企业急需专业和高效的普惠设计服务来纾解破圈发展困境。

水母智能基于设计原理和行业 know-how 的数据算法，为中小微企业提供 “美、对、快、省、可商用” 的设计服务，人工智能在提升设计效率的同时，增加了设计交付生产的确定性，也为企业提供了可商用的版权保障。

早在平台孵化期，水母智能从 logo 设计切入，自主研发 “达芬奇 AI 设计引擎”，凭借近 20 年在设计行业的经验积累及不断沉淀的用户数据，公司将设计原理、设计模型及人工智能技术深度融合，进行全链路设计算法研发，实现数据在设计、生产和营销环节的全程流通，推动在线设计技术革命，设计模型算法及设计数据价值均领跑国内智能设计行业。

今年 6 月，水母智能与北京智源人工智能研究院达成深度战略合作，成为全球最大的超大规模智能模型 “悟道 2.0” 在设计行业的唯一生态合作伙伴。背靠大模型、大生态支撑，水母智能在矢量图形处理算法、版权工艺等图像算法、设计领域知识图谱、设计智能推荐等方面取得迅速进展，于今年八月推出 “达芬奇 AI 设计引擎”2.0 版。最新的 AI 设计引擎可实现用户需求理解与分析、高质高效图像生成、设计方案精准推荐及美学质量评估反馈。用户只需在智能平台输入产品名称，10 秒即可生成海量品牌形象/包装设计方案，指数级提升企业设计环节效率。

该公司表示，本轮融资将持续加强在算法领域的投入，同步搭建 AI-人机共创设计平台，实现社会化设计协同和创意资产沉淀。如何通过科技来定义 “美” 是设计行业的难题，尚无前例参考，通过 AI 技术把主观需求客观化、复杂标签简单化，设计美学量化，设计过程算法化，是公司持续投入研究的课题。

今年以来，公司持续发力设计+版权+供应链的协同与链接，建立完整的商业逻辑闭环。是目前国内企业用户使用规模和付费规模更有优势的智能设计产品。

在设计 “可商用” 方面，水母智能通过版权工艺算法和区块链存证实现原创设计和版权保护。目前智能 logo 按可商用、可买断、可注册细分，满足企业多元化业务场景应用需求。在水母智能设计平台购买的设计产品下单即拥有版权，并在区块链确权存证，支持链上一键取证。同时，水母智能还为中小企业、农业企业主提供商标注册和知识产权等相关支持。

在包装设计方面，智能零食包装设计已于近期上线，为小微品牌企业主、零食 OEM 厂牌和新农户提供智能包装设计和柔性供应链生产一键交付服务。在商品设计方面，水母智能对接纺织品、陶瓷制品、零售快销品等产业带及新锐品牌客户，提供个性化定制设计玩法和柔性供应链生产。

水母智能已经与阿里钉钉、阿里云、支付宝、飞书、美团、抖音、1688 成为深度业务合作伙伴，为平台商家提供一站式普惠设计服务。近期，水母作为智能设计头部品牌，更是受邀成为淘宝企服首家智能设计提供商。同时，水母也是数字化供应链平台小象智合、国内优秀的字体平台汉仪字体、最大的图片素材版权平台视觉中国等机构的战略合作伙伴。

源码资本骆绎表示：“智能化设计大幅提高了设计服务效率，使设计能以极低的成本进入广泛的场景。过去一年中，水母智能已服务数万家付费客户。未来，公司将继续赋能数量庞大的本土品牌和设计师群体，提供更美、更高效、更规范、更闭环的新形态设计服务。我们相信这支对科技与设计有深刻洞察的团队，能持续为客户带来美好，并为设计行业注入创新和突破。”

红杉中国合伙人郑庆生表示：“人工智能技术驱动的设计尚在探索成长阶段，红杉中国种子基金对智能设计赛道关注已久，非常看好在这一领域会生长出给行业带来深刻变革的独角兽企业。水母智能团队有多年设计经验沉淀，通过对产品和技术的不断打磨提升智能设计能力，为中小微商家提供可商用、可生产的一站式解决方案，真正解决他们的设计资源困境。期待水母智能不断完善产品生态，通过设计赋能为中小微企业带来更大的价值。”

高瓴合伙人、高瓴创投软件与硬科技负责人黄立明表示：“个性化数字营销近年来渐成主流，这对设计产业品质和效率的要求均大幅提升。水母智能以人工智能赋能设计，以大量设计经验上生成的知识图谱为基础，通过领先的算法技术，将高质量设计普惠给中小企业。我们看好水母智能创始团队，他们不但长期深耕设计领域，在高度理解、尊重客户需求的基础上坚持创新，并带领公司在商业化上快速落地——这正是我们所寻找的以科技赋能产业、以创新创造价值的典型案例。我们也将长期关注人工智能驱动下设计行业的变革，期待这一领域诞生更多的创新公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。