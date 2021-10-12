10 月 12 日，云原生批流融合数据平台 StreamNative 宣布获得 2300 万美元 A 轮融资，本轮融资由沙特阿美旗下多元化风投基金 Prosperity7 Ventures 与华泰证券旗下另类投资子公司华泰创新联合领投，老股东红杉中国、源码资本继续加码。StreamNative 于 2020 年 8 月完成数百万美元 Pre-A 轮融资，源码资本领投、红杉中国种子基金跟投；2019 年团队创立初期获得红杉中国种子基金天使轮投资。

StreamNative 联合创始人兼 CEO 郭斯杰表示，本轮融资主要用于产品研发和团队人才招聘，增强 StreamNative 在消息、流存储和流处理技术方向的投入，加快产品服务迭代优化和客户增长。

云原生消息流系统 – Apache Pulsar

Apache Pulsar 作为 Apache 软件基金会顶级项目，集消息、存储和轻量计算为一体，是云原生时代的消息流系统。Apache Pulsar 始终保持快速成长和活跃，主仓库全球贡献者已达 450 名，同比增长超过 45%，月度活跃贡献者已比肩或超越 Apache Kafka，并上榜 ASF 2021 年度财报最活跃 Commit 和 Clone 项目榜单。

Apache Pulsar 采用存储计算分离的云原生架构，天然支持大集群、多租户、百万级 Topic、跨地域数据复制和持久化存储、分层存储等企业级特性，并提供了统一的消费模型，支持消息队列和流两种场景，既能为队列场景提供企业级读写服务质量和严格一致性保障，又能为流场景提供极高带宽。企业可借助 Apache Pulsar 打造统一的实时数据基础设施平台，打破数据隔离和数据孤岛，简化架构并降低运维复杂度。

目前 Apache Pulsar 已落地国内外数百家企业，如腾讯、百度、中国移动、中国电信、中国银联、平安证券、翼支付、拉卡拉、华为云、金山云、知乎、BIGO、达达集团、涂鸦智能等众多企业，覆盖金融证券、交易支付、直播与短视频、电商、物联网等众多行业。

勇担社区领导者，构建丰富生态圈

StreamNative 由 Apache Pulsar 创始团队组建而成，联合创始人郭斯杰、翟佳和 Matteo Merli 都是活跃的 Pulsar PMC 成员和开源布道者，其中 Matteo 目前担任 Pulsar PMC 主席一职。团队已吸引众多 Pulsar 活跃开发者加入，进一步增强了 StreamNative 作为社区领导者的角色和影响力。

StreamNative 负责社区建设与维护，定期举办直播与线下聚会，输出用户案例和技术博文；组织承办全球社区峰会和黑客马拉松，目前峰会已覆盖北美、欧洲和亚洲三大区域；负责社区用户技术支持与关系维护，规划并推动 Pulsar 重要特性提案实施等。

同时，StreamNative 积极构建 Apache Pulsar 强大生态，自主或联合合作伙伴发布了诸如 KoP（Kafka-on-Pulsar）、Function Mesh、Pulsar Flink Connector 等生态开源项目，并发布 StreamNative Hub 提供更多 Pulsar 上下游系统连接器和插件。

打磨云原生产品服务，国内外商业化发展迅速

StreamNative 于去年 8 月正式推出基于 Apache Pulsar 的云原生批流融合数据平台 StreamNative Cloud，提供丰富的数据处理和计算能力。借助 StreamNative Cloud，用户无需在本地维护复杂系统，可以更加专注核心业务应用、微服务开发，目前支持部署在 Google 云平台、AWS、Microsoft Azure、阿里云（公测）。

近期，StreamNative 也发布了私有化部署产品 StreamNative Platform，满足企业对数据安全与隐私更高合规需求，同时做到开箱即用，用户无需担心复杂的基础架构操作。

当前，StreamNative 已服务包括《财富》世界 100 强在内的全球几十家客户，如美国电商售后平台 Narvar、全球最大半导体制造技术服务企业应用材料公司、印度最大电商平台 Flipkart、跨国汽车制造集团以及中国证券金融服务商等。

擘划路线图，技术、产品与人才三位一体

技术方面

StreamNative 将在加强 Apache Pulsar 消息流平台能力的同时，推动整合数据湖技术，如 Databricks 的 Delta Lake、Apache Hudi，支持它们批量读取存储在 Apache Pulsar 中的数据，实现 Spark、AWS Redshift、Presto/Trino 等对数据的近实时访问。StreamNative 也将继续构建和完善 Apache Pulsar 与 Flink、Spark 连接器，以此支撑批流融合方案更好落地。

产品方面

将重点完善 StreamNative Platform 私有化部署服务，加强对金融、物联网等行业客户服务和拓展，助力传统行业企业数字化转型；优化 StreamNative Cloud 体验，加速落地国内云厂商，更好支持多云环境。

团队方面

目前 StreamNative 已打造出一支弹性敏捷、全员远程办公的高效能团队，国内成员分布在多个城市和地区，工程师占比维持在 80% 左右。明年团队规模预计实现三倍增长，以加强对 Apache Pulsar 社区、生态和 StreamNative 商业化产品服务的投入。

投资人观点

沙特阿美 Prosperity7 Ventures 执行董事 Aysar Tayeb 表示：“移动互联网和大数据方兴未艾，云原生需求日益凸显，这正是 Apache Pulsar 作为数据消息基础设施的核心优势所在，它能以高效、经济的方式解锁更多计算和存储的灵活性。同时，众多 Apache Pulsar 核心开发者齐聚 StreamNative 麾下，我们将看到 StreamNative 继续加大基于 Apache Pulsar 的平台建设的投入，并在实时分析等更多方面取得更好成绩。”

华泰创新总经理晋海博认为：“Apache Pulsar 集消息、存储和轻量计算为一体，是面向未来的下一代云原生消息流系统。StreamNative 由 Apache Pulsar 的创始团队组建而成，在技术输出与社区运营方面具有竞争力；同时，其海内外协同办公的弹性敏捷团队，可以助力国内国际业务双轮发展，市场空间广阔。”

源码资本陈润泽表示：“随着各行各业数字化进一步提升，‘流’ 成为企业与外界交互的主要形态──越来越多的交易、业务、行为、传感、事件等数据都源源不断地以流的形式涌入企业，处理好这些数据对于敏捷高效的运营越来越重要；与此同时，数字基础设施上云已不可逆转，PaaS 层软件的云原生化是必选项。Apache Pulsar 正是云原生流数据平台的代表，StreamNative 团队聚集了 Pulsar 社区的优秀开发者，在致力于推动开源社区可持续发展的同时，结合商业的力量来为更多企业提供更好的数字基础设施。我们相信 StreamNative 会帮助越来越多的客户成功实践数字化转型。” 注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。