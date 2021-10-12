近日，全域数字化营销运营平台 Whale 帷幄宣布完成 B 轮融资，融资规模达到 5000 万美元。本轮融资由淡马锡领投，老股东蔚来资本、线性资本以及阿尔法公社持续加码跟投，银橡资本担任本轮融资独家财务顾问。

Whale 帷幄创立于 2017 年 12 月，以全域数据采集为起点，以数据分析、人工智能和大规模物联网为基础，形成线上线下全域的帷幄营销云（Whale Marketing Cloud）产品，推动面向未来的消费品牌在全域营销的数字化进程。

本轮融资将全面扩大帷幄的市场化规模和海外布局，并持续升级帷幄营销云（Whale Marketing Cloud）和帷幄开放平台（Whale Open Platform）的产品竞争力。

在客户层面，帷幄服务了美的、西贝、联合利华、屈臣氏等上百家消费品牌和零售巨头，同时也是泡泡玛特、蔚来汽车等多个新消费品背后的数字化探索推手。在业务上，帷幄已经实现连续三年以每年超过三倍速度的增长。团队核心成员来自于 Facebook、明略科技、京东及小米等国内外企业。

帷幄营销云（Whale Marketing Cloud）聚焦于消费、零售品牌的智能化营销和销售环节，通过打通企业线上线下全域数字化营销体系，以数据作为生产力，驱动营销自动化，实现精准营销、降本增效。Whale Marketing Cloud 主要包括营销自动化平台（Marketing Automation Platform）、门店数字化平台（In-store Digitalization）、数字资产管理系统（Digital Asset Management）、客户数据平台（Customer Data Platform）、商业智能（Business Intelligence）和统一数据系统（One Digital System）六大产品体系，打造大规模实时数字化营销闭环。帷幄基于云原生和低代码技术能力，用更高效的方式为客户提供简单易用、可移植、可伸缩和模块化部署的应用服务，开放资源并统一开发标准。

营销数字世界构建于云计算的基础之上，云原生是未来构建和运行应用程序的架构思想和基本方法，其核心是不断释放云计算和大数据红利，产生更多业务应用。帷幄开放平台（Whale Open Platform）通过提供技术底层服务，对边云混合平台、人工智能平台和数据算法平台的快速整合，帮助合作伙伴迅速建立商业级别的混合云运维和运营能力。

随着数据保护法律的日渐严格，帷幄始终坚持科技向善的理念，一直在探索用技术手段有效保护消费者权益。9 月初，Whale 帷幄通过资质审核与公示，正式加入全国信息安全标准化技术委员会。在执行线上线下数据服务时，严格遵照中国、美国和欧洲的法律标准，包括《数据安全法》、《个人信息保护法》、GDPR 等，保护消费者个人隐私与数据安全，并通过严格的安全措施保证客户合理、合规地使用相关数据。同时，帷幄在信息安全领域的严格要求也表现在资质认证上，首先于行业内获得 ISO27001 安全认证，并且通过了网络安全渗透测试、网络安全等级检测等重要认证。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。